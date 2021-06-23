Земляне / Earthlings 2005 (Rus)

“Земляне” — отмеченный несколькими наградами документальный фильм об эксплуатации животных для получения пищи, одежды, домашних питомцев, развлечений и медицинских экспериментов. Являясь, по мнению многих людей, “самым убедительным документальным фильмом”, “Землян” еще называют “создателем веганов” за его сострадательные съемки сцен из животных приютов, питомников, зоомагазинов, производственных ферм, скотобоен, розничных магазинов, торгующих одеждой из кожи и меха, спортивных состязаний, цирков и исследовательских лабораторий. Фильм комментирован актером Хоакином Фениксом (”Гладиатор”), номинантом на премию Academy Award, и исполнен с музыкальным сопровождением Моби, автором платиновых альбомов. Будучи игнорируемым дистрибьюторами, сегодня по всему миру “Землян” называют главным фильмом в области защиты прав животных. “Из всех фильмов, над которым я работал, об этом говорят больше всего”, сказал Феникс. “Каждый, кто видел “Землян”, рассказывает о нем еще троим”.

О создании фильма:

В 1999 году сценарист/продюсер/режиссер Шон Монсон начал работать над серией социальной рекламы о стерилизации домашних питомцев. Сцены, которые он отснял в приютах для животных в районе Лос-Анджелеса, настолько потрясли его, что проект вскоре эволюционировал в “Землян”. Для завершения фильма потребовалось еще 6 лет из-за сложности получения киноматериала внутри этих прибыльных индустрий.



Режиссер: Шон Монсон