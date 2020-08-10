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Faire accepter l'inacceptable en trois temps ! - CDL19b - Jean-Jacques Crevecoeur
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4 views • August 10, 2020
C'est ce que je développe dans cette conversation du lundi qui non seulement décortique le mécanisme mis en œuvre pour parvenir à cette manipulation des masses, mais aussi l'illustre par de nombreux exemples qui ont émaillé l'histoire du XXe et du XXIe siècle.
Comprendre et reconnaître ce stratagème nous permet de ne plus être un propagateur d'hystérie collective et d'être capable de mettre à jour facilement les mensonges et les dissimulations à l'œuvre…
Publication de cette vidéo : 3 décembre 2019
Comprendre et reconnaître ce stratagème nous permet de ne plus être un propagateur d'hystérie collective et d'être capable de mettre à jour facilement les mensonges et les dissimulations à l'œuvre…
Publication de cette vidéo : 3 décembre 2019
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