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PINIGAI. Kaip tapti turtingu? Kodėl nesiseka su pinigais? Vakaro poalbiai
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45 views • July 02, 2020
PINIGAI. Kaip tapti turtingu? Kodėl nesiseka su pinigais?
Yra daugybė priežasčių, sąmoningų ir nesąmoningų įsitikinimų, programų, elgesio klišių, įpročių kurie trugdo mums tapti turtingais.
Gal ne kiekvienas turi tikslą tapti turtingu, bet kiekvienas nori miegoti ramiai, žinodamas, kad jo sąskaitos apmokėtos, kad galės nulėkti pailsėti į pajūrį ar prie ežero, o stogui prakiurus, padangai nuleidus ar skalbimo mašinai sugedus, galės tai sutvarkyti be jokio streso.
TEORIŠKAI
Į ką mes koncentruojamės - tai ir daugėja
Ko bijome - tai ir pritraukiame.
Koncentruojamės į neapmokėtas sąskaitas - jų tik daugėja.
Bijome skolų, kad pritrūksim - tai ir pritraukiam.
Čia aišku, bet KAIP praktiškai tai pakeisti, kai iš tiesų krūvos neapmokėtų sąskaitų ir skolų... kaip išsikapstyti iš tos balos, kai iš tiesų nėra pinigų?
Be gelbėjimo rato iš čia sunku ištrūkti, jei iš viso įmanoma.
(bent jau man reikėjo ir ne mažo).
PRAKTIŠKAI mes tai kapstysim ir tvarkysim visuose lygmenyse kurse #ePinigail
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Daugiau informacijos apie kursą bus po Vebinaro.
Jei turite kažkokių klausimų ar abejonių, būtinai rašykite man ir mes viską išsiaiškinsim 🙂
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Yra daugybė priežasčių, sąmoningų ir nesąmoningų įsitikinimų, programų, elgesio klišių, įpročių kurie trugdo mums tapti turtingais.
Gal ne kiekvienas turi tikslą tapti turtingu, bet kiekvienas nori miegoti ramiai, žinodamas, kad jo sąskaitos apmokėtos, kad galės nulėkti pailsėti į pajūrį ar prie ežero, o stogui prakiurus, padangai nuleidus ar skalbimo mašinai sugedus, galės tai sutvarkyti be jokio streso.
TEORIŠKAI
Į ką mes koncentruojamės - tai ir daugėja
Ko bijome - tai ir pritraukiame.
Koncentruojamės į neapmokėtas sąskaitas - jų tik daugėja.
Bijome skolų, kad pritrūksim - tai ir pritraukiam.
Čia aišku, bet KAIP praktiškai tai pakeisti, kai iš tiesų krūvos neapmokėtų sąskaitų ir skolų... kaip išsikapstyti iš tos balos, kai iš tiesų nėra pinigų?
Be gelbėjimo rato iš čia sunku ištrūkti, jei iš viso įmanoma.
(bent jau man reikėjo ir ne mažo).
PRAKTIŠKAI mes tai kapstysim ir tvarkysim visuose lygmenyse kurse #ePinigail
Registruotis galite https://tinyurl.com/veb-pinigai
Daugiau informacijos apie kursą bus po Vebinaro.
Jei turite kažkokių klausimų ar abejonių, būtinai rašykite man ir mes viską išsiaiškinsim 🙂
Kursai LAIKAS GYVENTI
http://tinyurl.com/meta-shop
Facebook Indre Asada Metamorfozes
https://www.facebook.com/indresmetamo...
ASMENINĘ SESIJĄ galite užsisakyti - http://tinyurl.com/meta-shop
Asmeninis energinis koučingas ir meditacijos
Dvasinis energetinis gydymas
Darbas su jausmais, įsitikinimais ir emocijomis
Atrandu gilumines problemų priežastis ir jas pašalinu
Darbas per pasąmonę
Greitas ir išliekantis rezultatas
Intuityvusis gydymas
Theta Healing / Teta gydymas
Padedu pakeisti įsitikinimus ir jausmus, kurie sukelia ligas.
Energinis gydymas
pasąmonės programos, pozityvas, meditacija, teta gydymas, thetahealing, kursai, laikas gyventi, kaip dziaugtis gyvenimu, kaip pakeisti savo gyvenima, kaip buti laimingu, kaip tapti sekmingu, kaip atsikratyti baimes, nerimas, isgydymo meditacija, punigai, kur gauti pinigu,
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