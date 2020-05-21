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💥 Κασιδιάρης Διάγγελμα ίδρυσης νέου κόμματος Ελλήνων....💥
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38 views • May 21, 2020
ΘΕΣΕΙΣ: https://www.ellhnes.net/theseis-1
<<ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ! Οι καιροί απαιτούν την άμεση δημιουργία και δράση ενός σύγχρονου εθνικού κόμματος, όπως αυτά που κυριαρχούν εκλογικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ τη νέα ιστοσελίδα μας ELLHNES.net Δημιουργούμε ένα κίνημα Ελλήνων για την εθνική επιβίωση και την αναγέννηση του Ελληνισμού. Την κίνησή μας πλαισιώνουν Ελληνίδες και Έλληνες εγνωσμένου κύρους και αναγνωρισμένης αξίας. Πρώτος αντικειμενικός σκοπός να υπάρχει στην επόμενη βουλή μία αληθινή εθνική αντιπολίτευση. Μία ισχυρή και σοβαρή φωνή ενάντια στα εθνομηδενιστικά σχέδια ολόκληρου του πολιτικού συστήματος
Με επιφανή και σοβαρά πρόσωπα. Με στελέχη υψηλού επιπέδου, που ξεχωρίζουν σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής και θα αναδείξουν τον πατριωτικό, πολιτικό λόγο ως το αντίπαλο δέος ενάντια στην κοινή αντεθνική γραμμή του Σύριζα και της Νέας Δημοκρατίας
Με την ελληνική νεολαία πρωτοπόρο. Στην πρώτη γραμμή ενός πολιτικού αγώνα μαχητικού, που θα εκμεταλλευθεί όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για την διάδοση των Ιδεών μας. Με συνεχή και ενεργή παρουσία σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος
Με ολοκληρωμένη πρόταση εξουσίας. Δημιουργούμε ένα κόμμα που διαθέτει πρωτίστως, ένα πληρέστατο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα – με επιστημονική τεκμηρίωση – και με αντικειμενικό σκοπό να γίνει ξανά η Ελλάδα μεγάλη και ισχυρή
Ο Ηλίας Κασιδιάρης (https://twitter.com/IliasKasidiaris) δεν μετέχει πλέον στο κόμμα της Χρυσής Αυγής, διότι η πρόταση που κατέθεσε για πλήρη αναδιοργάνωση και ανανέωση δεν έγινε αποδεκτή. Έγιναν εκτενείς συζητήσεις, αλλά δυστυχώς υπήρξε απόλυτη διαφωνία
Στον Αγώνα μας έχει θέση κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα που αγωνιά για το μέλλον της Πατρίδας μας. Χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Όλοι ενωμένοι. Με μία αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση. Με μία σταθερή ιδεολογική βάση: την σωτηρία της Πατρίδας! Όσοι αποδέχεστε αυτή την μεγάλη Ιδέα συνταχθείτε ΤΩΡΑ στην πρώτη γραμμή του Κινήματός μας
Η αρχή έγινε! Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ μαζί μας μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου. Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ την ιστοσελίδα ELLHNES.net. Να οργανωθούμε δυναμικά χιλιάδες Έλληνες ενωμένοι σε όλη την Ελλάδα. Να δημιουργήσουμε ένα πανελλήνιο κίνημα ενάντια στον αφελληνισμό της Πατρίδας μας. Είναι μονόδρομος και άμεση ανάγκη η φωνή μας να ακουστεί δυνατά στη βουλή. Να ενισχυθεί και να διεκδικήσει μία νέα εθνική πολιτική για όλα τα μείζονα ζητήματα της Πατρίδας μας.>>
<<ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ! Οι καιροί απαιτούν την άμεση δημιουργία και δράση ενός σύγχρονου εθνικού κόμματος, όπως αυτά που κυριαρχούν εκλογικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ τη νέα ιστοσελίδα μας ELLHNES.net Δημιουργούμε ένα κίνημα Ελλήνων για την εθνική επιβίωση και την αναγέννηση του Ελληνισμού. Την κίνησή μας πλαισιώνουν Ελληνίδες και Έλληνες εγνωσμένου κύρους και αναγνωρισμένης αξίας. Πρώτος αντικειμενικός σκοπός να υπάρχει στην επόμενη βουλή μία αληθινή εθνική αντιπολίτευση. Μία ισχυρή και σοβαρή φωνή ενάντια στα εθνομηδενιστικά σχέδια ολόκληρου του πολιτικού συστήματος
Με επιφανή και σοβαρά πρόσωπα. Με στελέχη υψηλού επιπέδου, που ξεχωρίζουν σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής και θα αναδείξουν τον πατριωτικό, πολιτικό λόγο ως το αντίπαλο δέος ενάντια στην κοινή αντεθνική γραμμή του Σύριζα και της Νέας Δημοκρατίας
Με την ελληνική νεολαία πρωτοπόρο. Στην πρώτη γραμμή ενός πολιτικού αγώνα μαχητικού, που θα εκμεταλλευθεί όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για την διάδοση των Ιδεών μας. Με συνεχή και ενεργή παρουσία σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος
Με ολοκληρωμένη πρόταση εξουσίας. Δημιουργούμε ένα κόμμα που διαθέτει πρωτίστως, ένα πληρέστατο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα – με επιστημονική τεκμηρίωση – και με αντικειμενικό σκοπό να γίνει ξανά η Ελλάδα μεγάλη και ισχυρή
Ο Ηλίας Κασιδιάρης (https://twitter.com/IliasKasidiaris) δεν μετέχει πλέον στο κόμμα της Χρυσής Αυγής, διότι η πρόταση που κατέθεσε για πλήρη αναδιοργάνωση και ανανέωση δεν έγινε αποδεκτή. Έγιναν εκτενείς συζητήσεις, αλλά δυστυχώς υπήρξε απόλυτη διαφωνία
Στον Αγώνα μας έχει θέση κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα που αγωνιά για το μέλλον της Πατρίδας μας. Χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Όλοι ενωμένοι. Με μία αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση. Με μία σταθερή ιδεολογική βάση: την σωτηρία της Πατρίδας! Όσοι αποδέχεστε αυτή την μεγάλη Ιδέα συνταχθείτε ΤΩΡΑ στην πρώτη γραμμή του Κινήματός μας
Η αρχή έγινε! Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ μαζί μας μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου. Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ την ιστοσελίδα ELLHNES.net. Να οργανωθούμε δυναμικά χιλιάδες Έλληνες ενωμένοι σε όλη την Ελλάδα. Να δημιουργήσουμε ένα πανελλήνιο κίνημα ενάντια στον αφελληνισμό της Πατρίδας μας. Είναι μονόδρομος και άμεση ανάγκη η φωνή μας να ακουστεί δυνατά στη βουλή. Να ενισχυθεί και να διεκδικήσει μία νέα εθνική πολιτική για όλα τα μείζονα ζητήματα της Πατρίδας μας.>>
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