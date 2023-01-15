Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 64

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 64Читает Автор. https://youtu.be/x8VGtW5rgrY

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Почему мы не замечаем эго, когда оно проявляется?

01:14 — Каин разкается (или уже осознал) в конце Спасительной ПрогРАммы «ЮСМАЛОС»?

02:44 — Вопрос о высказывании: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».

04:05 — Что такое практика медитации, когда стараются обрести молчание ума?

05:01 — Когда говарится: «И демоны строят храмы», то что имеется в виду?

06:23 — Когда человек слабый и когда уже сильный?

07:33 — Есть такой термин, как «час X», который может быть запущен тёмными. Что в этот период начнётся?

09:04 — Что делать, когда у человека сильно возрастает гордыня, а объяснения и вразумления не помогают?

10:29 — Имеет ли отношение к будущим воплощениям крещение новорождённых душ в этой жизни?

11:03 — Стоит ли более детально обратить внимание на ВсеяСветную Азбуку?

12:03 — В Названиях Картин Виктории ПреобРАженской многие слова содержат заглавные буквы, например: ИзТочник, ПреобРАжние и т.д. Почему так важно именно так писать эти слова?

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).

Да Будет Свет!

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-64

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos