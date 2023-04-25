Piramide e Ippocampo - La rigenerazione energetica - Ripristino delle funzionalità 25 Aprile 2023

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Mostriamo come rigenerare l'ippocampo utilizzando il flusso angolare della piramide, che entra in risonanza con questo organo prezioso
L'ippocampo, come la pineale, l'ipotalamo e altri organi utilizza prevalentemente le energie angolari
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