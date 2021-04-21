ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΑΡΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ

Ο ερευνητής και ιδρυτής του διεθνούς αναγνωρισμένου εργαστηρίου βιοτεχνολογίας "Medinimedica" Δημήτριος Ποντίκας στην εκπομπή "Εδώ και Τώρα" του AVENA FM 97,7 Radio με οικοδέσποινα την Δέσποινα Καρέκλα.



Από το μοριακό τέστ που ανέπτυξε εν Αιτωλοακαρνανία (!) μέχρι το φάρμακο του κορωνοϊού που δίχως ντροπή μέχρι και σήμερα το "Ελληνικό Κράτος" του γυρνά την πλάτη στηρίζοντας αμφιβόλου ποιότητας λύσεις και εμβόλια αλλοδαπών πολυεθνικών.



Έλα όμως που ο κ. Ποντίκας αναγνωρίζεται και εξάγει σε 69 χώρες εκτός της χώρας μας !!



Κ. Ποντίκα, συνεχίζεται να δίνετε μάχες υπέρ της υγείας των ανθρώπων και των συμπατριωτών μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς για το Ορθόδοξο και Ελληνικό φρόνημα σας. Είθε ο Κύριος να μας φανερώσει πολλούς όπως και εσάς τώρα που έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ !