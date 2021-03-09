2021 KÖVETKEZŐ IDŐSZAK - VÁLASZTÁSI CSALÁS, EGYVILÁGKORMÁNYT AKARNAK

Az úriember az USA-ban lakik, körbement és 1 órában összefoglalja:

EL AKARJÁK CSALNI A VÁLASZTÁSOKAT.

MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÉP EU-i ORSZÁGOK TUDNÁK MEGFORDÍTANI!

TÜNTETÉS SZÜKSÉGES: Koronavírus Ellen!

Orbán, Szíjjártó valószínűleg eladta az országot, de mindenképp le akarják váltani.

Ezek kismiskáknak számítanak.

Dobrev Klára - Gyúrcsótány (Gyúrcsány) Ursuláját akarják betenni a demokraták,

AKI MÉG ROSSZABB LESZ! NEM LESZ TERMELÉS!

Az Orbánék azért tolják az oltást, hogy meg tudják nyitni az országot.

Mesél a BELORUSZ Elnökről is: 900 mio USD-t akartak adni nekik.

BLM - Black Lives Matter, ANTIFA, Gréta, BillGates KAMU!

Annyira melegszik a Föld, hogy Pl. Floridában múlt héten -10 fok volt! Big Money van mögötte - Óriáscégek

MIÉRT MAGYARORSZÁG? Mert Mo. volt az ELSŐ, AKI NEM ENGEDTE BE AZ IDEGENEKET - MIVEL JÓ PÉLDAKÉNT NÉZNEK RÁ!

HA MAGYARORSZÁG ELVÉREZ, AKKOR VÉGE.

MINDEN VASÁRNAP KI KELL MENNI TÜNTETNI!

A LEGGAZDAGABB ORSZÁG VENEZUELA LEHÚZTA A ROLÓT! Annyi olajuk van, hogyha meggyújtják, 100 évig ég! MÉGSINCS PÉNZ, MERT RABOLJÁK AZ OLAJAT!

MEGOLDÁS: EL KELL ÉRNI? HOGY A KORLÁTOZÁSOKNAK VÉGET VESSENEK ÉS NEM SZABAD HATALOMRA ENGEDNI A GYURCSÓTÁNY-DOBREVET ÉS TÁRSAIT!

TÜNTETNI - TÜNTETNI - TÜNTETNI MINDEN VASÁRNAP!!!