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2021 KÖVETKEZŐ IDŐSZAK - VÁLASZTÁSI CSALÁS, EGYVILÁGKORMÁNYT AKARNAK
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20 views • March 09, 2021
Az úriember az USA-ban lakik, körbement és 1 órában összefoglalja:
EL AKARJÁK CSALNI A VÁLASZTÁSOKAT.
MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÉP EU-i ORSZÁGOK TUDNÁK MEGFORDÍTANI!
TÜNTETÉS SZÜKSÉGES: Koronavírus Ellen!
Orbán, Szíjjártó valószínűleg eladta az országot, de mindenképp le akarják váltani.
Ezek kismiskáknak számítanak.
Dobrev Klára - Gyúrcsótány (Gyúrcsány) Ursuláját akarják betenni a demokraták,
AKI MÉG ROSSZABB LESZ! NEM LESZ TERMELÉS!
Az Orbánék azért tolják az oltást, hogy meg tudják nyitni az országot.
Mesél a BELORUSZ Elnökről is: 900 mio USD-t akartak adni nekik.
BLM - Black Lives Matter, ANTIFA, Gréta, BillGates KAMU!
Annyira melegszik a Föld, hogy Pl. Floridában múlt héten -10 fok volt! Big Money van mögötte - Óriáscégek
MIÉRT MAGYARORSZÁG? Mert Mo. volt az ELSŐ, AKI NEM ENGEDTE BE AZ IDEGENEKET - MIVEL JÓ PÉLDAKÉNT NÉZNEK RÁ!
HA MAGYARORSZÁG ELVÉREZ, AKKOR VÉGE.
MINDEN VASÁRNAP KI KELL MENNI TÜNTETNI!
A LEGGAZDAGABB ORSZÁG VENEZUELA LEHÚZTA A ROLÓT! Annyi olajuk van, hogyha meggyújtják, 100 évig ég! MÉGSINCS PÉNZ, MERT RABOLJÁK AZ OLAJAT!
MEGOLDÁS: EL KELL ÉRNI? HOGY A KORLÁTOZÁSOKNAK VÉGET VESSENEK ÉS NEM SZABAD HATALOMRA ENGEDNI A GYURCSÓTÁNY-DOBREVET ÉS TÁRSAIT!
TÜNTETNI - TÜNTETNI - TÜNTETNI MINDEN VASÁRNAP!!!
EL AKARJÁK CSALNI A VÁLASZTÁSOKAT.
MAGYARORSZÁG ÉS A KÖZÉP EU-i ORSZÁGOK TUDNÁK MEGFORDÍTANI!
TÜNTETÉS SZÜKSÉGES: Koronavírus Ellen!
Orbán, Szíjjártó valószínűleg eladta az országot, de mindenképp le akarják váltani.
Ezek kismiskáknak számítanak.
Dobrev Klára - Gyúrcsótány (Gyúrcsány) Ursuláját akarják betenni a demokraták,
AKI MÉG ROSSZABB LESZ! NEM LESZ TERMELÉS!
Az Orbánék azért tolják az oltást, hogy meg tudják nyitni az országot.
Mesél a BELORUSZ Elnökről is: 900 mio USD-t akartak adni nekik.
BLM - Black Lives Matter, ANTIFA, Gréta, BillGates KAMU!
Annyira melegszik a Föld, hogy Pl. Floridában múlt héten -10 fok volt! Big Money van mögötte - Óriáscégek
MIÉRT MAGYARORSZÁG? Mert Mo. volt az ELSŐ, AKI NEM ENGEDTE BE AZ IDEGENEKET - MIVEL JÓ PÉLDAKÉNT NÉZNEK RÁ!
HA MAGYARORSZÁG ELVÉREZ, AKKOR VÉGE.
MINDEN VASÁRNAP KI KELL MENNI TÜNTETNI!
A LEGGAZDAGABB ORSZÁG VENEZUELA LEHÚZTA A ROLÓT! Annyi olajuk van, hogyha meggyújtják, 100 évig ég! MÉGSINCS PÉNZ, MERT RABOLJÁK AZ OLAJAT!
MEGOLDÁS: EL KELL ÉRNI? HOGY A KORLÁTOZÁSOKNAK VÉGET VESSENEK ÉS NEM SZABAD HATALOMRA ENGEDNI A GYURCSÓTÁNY-DOBREVET ÉS TÁRSAIT!
TÜNTETNI - TÜNTETNI - TÜNTETNI MINDEN VASÁRNAP!!!
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