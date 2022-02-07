LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN CANADÁ PASARÁ A LA HISTORIA.



Dado que sigue habiendo un bloqueo informativo en muchos países en los medios de comunicación principales, sobre el



Convoy de Camioneros por la Libertad de Canadá que ha bloqueado la ciudad de Ottawa, la capital.



Haremos un breve repaso a la situación actual:



Un grupo de más de 50.000 camioneros (vacunados y no vacunados) apoyados por cientos de miles de Canadienses han iniciado un movimiento pacífico llegando todos a la capital Ottawa con 2 objetivos:

1: Que dimita el Presidente Trudeau por vulnerar los derechos ciudadanos constitucionales y tratar de implantar una dictadura en Canadá.

2. Que se eliminen TODAS las restricciones Covid en TODO el país.



El Convoy y sus participantes están muy despiertos a la agenda globalista, a los sistemas de HyperVigilancia y al sistema de créditos sociales al estilo Chino que pretende implantar Trudeau.



Gracias al Investigador por la publicación.



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