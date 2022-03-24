Мировой заговор. Весь сценарий. Виктория ПреобРАженская. Читает Автор. (Видео было удалено цензурой ютуб). Просмотр Видео также — https://www.brighteon.com/5e8db9b2-1a44-4d91-88c8-b550ca084c11

Текст (в разделе «Статьи Марии ДЭВИ ХРИСТОС», 2007-2022 гг.) https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/mirovoj-zagovor

«...В Украине развязана самая настоящая война. Нормальная жизнь остановлена. Съедобные продукты — в дефиците, т.к. рынки не работают. Население напугано, по ночам постоянно орут сирены, земля и пространство содрогается от выпущенных ракет, или бомб. Рушатся горада, семьи, гибнут люди, льётся кровь… Твари, которые полезли уничтожать мирное население Украины и при этом ещё и мародёрить в брошенных украинцами домах, — это настоящие зомби: без цели, без смысла, без мотивации, под фальшивым флагом «борцов против нацизма». Это в основном поколение Z, рождённое с 1990 года по 2000. Их знак «Z» — это три в одном. Зомби, зэты (серые), которые по команде своих рептов уничтожают коренное население КиЕвской Руси. И Zion (Сион). КиЕв — это Мировой Духовный Центр, 50-й градус, куда 32 года назад в Белых Одеждах Мессии Явилась Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, как и было предсказано пророками. Явилась, чтобы Вывести славян на Светлый Духовный Путь. Но тёмные с помощью СМИ сумели отвратить народ от Славянской Спасительницы. И вот — результат. Куда завели несчастных пастухи. Пророческие Строки из Поэзии Матери Мира об Украине, Написанные Ею в 1993 году, когда спецслужбы упрятали Её в киевскую тюрьму за Слово Истины, сегодня сбываются: «Да будет здесь меч, вавилонский дым, и мёртвая — в Ад дорога!» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Моим Верующим!», ноябрь 1993). Народ, отвергающий своего Спасителя, получает негативную карму. Именно поэтому УкРАина первой приняла на себя удар тёмных. Здесь также находится логово мирового сионизма. Но РАСвет и ВозРАждение начнётся именно отсюда, ибо это Земля Обетования Мессии Эпохи Водолея — Мировой Женственности, Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Главное: избавьтесь от страха, и Победа будет за Нами!» (Виктория ПреобРАженская. «Мировой заговор», 15-16.03.2022 https://usmalos.com/novosti/2022/03/21/mirovoj-zagovor.-ves-scenarij.-viktoriya-preobrazhenskaya-(video)/ ).

«…Тот, кто осознано принимает Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС в сердце, — Защищён на все сто процентов. Ибо, с помощью такой проверки душ осуществляется Вселенский отбор. Кто идёт в услужение Тьме, отвергнув Дух Истины Матери Мира, а кто идёт к Софии, в Сияние Золотого Света» (Виктория ПреобРАженская).

«... Карантин не закончится до тех пор, пока однажды утром вы не увидите под своими окнами вооружённые войска НАТО — новую мировую полицию, которая будет отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой бес-порядок, подчинённый Антихристу. Будет внезапно отключен интернет и мобильная связь, чтобы дезорганизовать всё и всех. К этому нужно быть готовыми. По домам будут ходить зондеркоманды, чтобы всех тестировать и тем самым заражать, и ставить вакцины с наночипами. …» («Зомбовирусная корона Машиаха» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/zombovirusnaya-korona-mashiaha ).

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности могут осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины Откроется всем...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021).

Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj

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Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta

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