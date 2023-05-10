UNA MUJER CABALGA LA BESTIA: APÉNDICE G: Juan Pablo II pide “perdón”

Título en inglés: “A Woman Rides the Beast”

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L’Osservatore Romano (periódico oficial del Vaticano), en la primera página de su edición del 15 de marzo, 2000, publicó el siguiente titular: “EL SANTO PADRE CELEBRA EL ‘DÍA DEL PERDÓN’”. El comentario que presentaba el discurso del papa, decía: “El domingo 12 de marzo, el primer domingo de cuaresma, el papa Juan Pablo II celebró la santa misa en la basílica de San Pedro y pidió al Señor perdón por los pecados, pasados y presentes, de los hijos e hijas de la iglesia”. ¿Sólo de los hijos e hijas, y no de la iglesia? Sí, y esa es la posición oficial que se presenta en todos los documentos.





El papa dijo: “Todos estamos invitados a realizar un profundo examen de conciencia... reconocer los errores pasados sirve para despertar nuestras conciencias a los compromisos del presente...” [sic]. Ciertamente, el profundo examen y despertamiento de la conciencia que profesa el papa revelaría detalles específicos, si no de todas, por lo menos de algunas de las injusticias cometidas. Sin embargo, ningún acto de maldad se describe en el llamado del papa al arrepentimiento, ni en los otros documentos relacionados con el tema.





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