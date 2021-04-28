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Συνέντευξη του πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση στο Ράδιο Ενημέρωση 92.2 FM 23-4-2021
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135 views • April 28, 2021
Συνέντευξη τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση στην εκπομπή “Πολιτικό Βαρόμετρο” με τον κ. Ηλία Χρυσικό, Ράδιο Ενημέρωση 92.2 FM (23/4/2021).
Συζητήθηκε το θέμα της αταξίας που δημιούργησε η μετάθεση της ώρας της Αναστάσεως.
Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Συμμετείχαν οι π. Θεόδωρος Ζήσης, Σωτήρης Τζούμας (δημοσιογράφος, επικοινωνιολόγος), Απόστολος Ζέρβας (ιατρός), Ηλίας Χρυσικός (φιλοξενών δημοσιογράφος)”.
Συζητήθηκε το θέμα της αταξίας που δημιούργησε η μετάθεση της ώρας της Αναστάσεως.
Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Συμμετείχαν οι π. Θεόδωρος Ζήσης, Σωτήρης Τζούμας (δημοσιογράφος, επικοινωνιολόγος), Απόστολος Ζέρβας (ιατρός), Ηλίας Χρυσικός (φιλοξενών δημοσιογράφος)”.
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