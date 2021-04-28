Συνέντευξη του πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση στο Ράδιο Ενημέρωση 92.2 FM 23-4-2021

Συνέντευξη τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση στην εκπομπή “Πολιτικό Βαρόμετρο” με τον κ. Ηλία Χρυσικό, Ράδιο Ενημέρωση 92.2 FM (23/4/2021).



Συζητήθηκε το θέμα της αταξίας που δημιούργησε η μετάθεση της ώρας της Αναστάσεως.



Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr



Συμμετείχαν οι π. Θεόδωρος Ζήσης, Σωτήρης Τζούμας (δημοσιογράφος, επικοινωνιολόγος), Απόστολος Ζέρβας (ιατρός), Ηλίας Χρυσικός (φιλοξενών δημοσιογράφος)”.