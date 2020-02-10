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10.2.20Κασιδιάρης για μεταναστευτικό, θωράκιση συνόρων, Χάγη και οικονομία.
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14 views • February 11, 2020
Ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη στην εκδήλωση για την κοπή βασιλόπιτας της "Ελληνικής Αυγής για την Αθήνα" _ 10/2/2020
- Προτάσεις για λύση του μεταναστευτικού
- Το κυβερνητικό σχέδιο εποικισμού της Ελλάδος
- Απαράδεκτη κάθε συζήτηση για προσφυγή στη Χάγη
- Μονόδρομος η ανακήρυξη ΑΟΖ και η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ.
- "Φούσκα" η ανάπτυξη και οι επενδύσεις της ΝΔ
- Κόκκινα δάνεια, πλειστηριασμοί και χρέη κομμάτων
- Προτάσεις για λύση του μεταναστευτικού
- Το κυβερνητικό σχέδιο εποικισμού της Ελλάδος
- Απαράδεκτη κάθε συζήτηση για προσφυγή στη Χάγη
- Μονόδρομος η ανακήρυξη ΑΟΖ και η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ.
- "Φούσκα" η ανάπτυξη και οι επενδύσεις της ΝΔ
- Κόκκινα δάνεια, πλειστηριασμοί και χρέη κομμάτων
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