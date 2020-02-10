10.2.20Κασιδιάρης για μεταναστευτικό, θωράκιση συνόρων, Χάγη και οικονομία.

Ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη στην εκδήλωση για την κοπή βασιλόπιτας της "Ελληνικής Αυγής για την Αθήνα" _ 10/2/2020

- Προτάσεις για λύση του μεταναστευτικού

- Το κυβερνητικό σχέδιο εποικισμού της Ελλάδος

- Απαράδεκτη κάθε συζήτηση για προσφυγή στη Χάγη

- Μονόδρομος η ανακήρυξη ΑΟΖ και η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ.

- "Φούσκα" η ανάπτυξη και οι επενδύσεις της ΝΔ

- Κόκκινα δάνεια, πλειστηριασμοί και χρέη κομμάτων