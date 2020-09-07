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Action Collective Masques - Maîtres Manna & Philippot - Silvano Trotta
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5 views • September 07, 2020
6 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=3mHK5347_iM
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
On vous présente une plainte qui doit être déposée avant le 10 septembre prochain les décrets concernant le port du masque.
Si vous souhaitez vous joindre à notre action :
https://agir-ensemble.eu
(NB : il s'agit d'une action indépendante des autres déjà présentées par Maître Manna, et qui sont, bien évidemment toujours en cours)
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
On vous présente une plainte qui doit être déposée avant le 10 septembre prochain les décrets concernant le port du masque.
Si vous souhaitez vous joindre à notre action :
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(NB : il s'agit d'une action indépendante des autres déjà présentées par Maître Manna, et qui sont, bien évidemment toujours en cours)
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