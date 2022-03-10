[VO] The sequel to The fall of the Cabal • Part. 21 • Janet Ossebaard & Cyntha Koeter

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Qui est la Cabale ? Dans cette série, la Cabale est pleinement exposée. Cette suite n'a rien à voir avec Q, ni avec Trump. Il s'agit de la Cabale. Elle vous donnera des informations qui vous feront tomber à la renverse. Crime, meurtre, blanchiment d'argent, cartels, haute trahison, tout cela sous votre nez... Voici la Cabale.
Partie 21 : « La plus grande arnaque médicale de tous les temps. À propos des écouvillons nasaux, des tests RT-PCR, et toujours des témoignages. » Par ailleurs, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série, il est vivement recommandé de visionner la première série : The fall of the Cabal ; Disponible en VF ou VOSTFR dans la section "Playlists" de ma chaîne Brighteon :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe/playlists?page=1
Source vidéo :
https://www.bitchute.com/video/wKBBGATV3jyg/
Site vidéos originales de la série
https://greatawakeningreport.com/the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal/
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