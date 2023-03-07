JFK ASSASSINATION PICKET FENCE ASSASSIN REVEALED!

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THE LAMESTREAM MEDIA STILL SPEWS THE UGLY LIE LEE HARVEY OSWALD WAS THE LONE GUNE MAN. THERE WERE AT LEAST 4 HIT TEAMS IN DALEY PLAZA ON 11/22/1963. THE CIA, MAFIA MASSOD, SECRET SERVICE, MILITARY, FREEMASONS AND THE REST OF THE GOVERNMENT ALL TOOK PART IN THIS EVIL SCHEME. I KNOW! I'VE SPENT 4 DECADES RESEARCHING THIS EVIL SCHEME. WHAT WAS THE REASON. IT WAS THE COMPLETE TAKE OVER OF AMERICA BY THE EVIL ELITE WHO RUN THE WORLD TODAY. IN THE FUTURE I BE POSTING MORE JFK VIDEOS HERE. SEND TO EVERYONE...