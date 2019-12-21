Ο Δρ. Χάμερ στο κανάλι Ν3 το 1995 (αποσπάσματα)

ΔΡ. ΧΑΜΕΡ: Γιατί το πανεπιστήμιο κι εσείς δεν εξετάζετε την ιατρική μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επειδή δεν μας το επιτρέπουν!

Αυτή η εκπομπή αποκαλύπτει πολλά σχετικά με την βαθύτερη ανθρώπινη φύση:

Τα προσωπεία της καθημερινής υποκριτικής ευγένειας πέφτουν, υπό την σκιά του πανικού που κατέβαλε εκείνους που αισθάνθηκαν τον κόσμο τους να καταρρέει από τις βαρυσήμαντες ανακαλύψεις του Δρ. Χάμερ.

Αποτέλεσμα: ειρωνεία, επιθετικότητα, υπεκφυγή, συκοφαντία.

Συγχαρητήρια στον αξιοπρεπή Δρ. Χάμερ που κατάφερε να σταθεί στο ευγενές ύψος του, εν μέσω όλων των επιστημονικοφανών νάνων που τον περιτριγυρίζουν.



Η ιστορία της κυρίας που μιλάει στο λεπτό 10:32 είναι η εξής:

Έπασχε από καρκίνο παγκρέατος και απευθύνθηκε στην συμβατική ιατρική, αλλά αντιλήφθηκε ότι οι καρκινοπαθείς τριγύρω της πέθαιναν. Μόλις της σύστησαν κι αυτής να κάνει χημειοθεραπεία, έφυγε στην Μαλόρκα. Εκεί της έδωσε το βιβλίο του Χάμερ μια φίλη της, το οποίο και διάβασε. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Γερμανία, πήγε στον Χάμερ και αυτός της είπε ότι η πάθησή της βρίσκεται σε στάδιο θεραπευτικής φάσης. Τότε αυτή ξαναπήγε στον ογκολόγο της και τον έβαλε να απολογηθεί, λέγοντάς του "Δεν με ενημερώσατε για τον Δρ. Χάμερ, όπως οφείλατε" και του έδειξε το βιβλίο της φίλης της. Ο ογκολόγος τότε, ανοίγει το συρτάρι του, βγάζει το δικό του αντίτυπο του βιβλίου του Χάμερ και της λέει: "Αυτή ξέρετε.. είναι ιατρική για νοήμονες ασθενείς!"

Κι όλα αυτά, το 1991! Το πολύ από τότε γνωρίζουν με αυτά τα δεδομένα.



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα.

Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα υποτιτλισμένα βίντεο του Δρ. Χάμερ σχετικά με την Γερμανική Θεραπευτική, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν.

Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.



ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:

Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.



Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας.



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