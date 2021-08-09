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CDL100 - Décrypter la crise COVID pour en comprendre le sens - Jean-Jacques Crevecoeur
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0 view • August 09, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 9 août 2021
Commentaire d'origine JJC :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES (bientôt une douzième en arabe), en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
Pour la centième édition des conversations du lundi (quand même !), je vous ai réservé une des plus belles entrevues que j'ai accordées depuis le début cette pseudo-pandémie de COVID19. En avril 2020, Thierry Casasnovas que je ne connaissais que de nom m'a invité sur sa chaîne YouTube pour effectuer un décryptage en profondeur de ce qui se profilait à l'horizon avec cette crise qui semblait effrayer et décontenancer énormément de personnes à l'époque.
Je lui ai alors proposé de faire ce que tout journaliste d'investigation devrait faire : « connecter les points », c'est-à-dire rapprocher des dizaines d'informations qui semblent indépendantes les unes des autres pour révéler, progressivement, le plan global qui se cache derrière les événements. Grâce à cette approche, il devient possible de mieux connaître le sens des événements et les objectifs poursuivis par cette élite qui cherche à contrôler le monde entier.
Dans cette rencontre de deux heures, enregistrée le 28 avril 2020, je mets en relation des événements aussi déconnectés en apparence que : le suicide de l'Ordre du Temple Solaire, les attentats du 11 septembre 2001, la pseudo-pandémie de grippe H1N1, le contrôle de l'OMS par les compagnies pharmaceutiques et la fondation Bill et Melinda Gates, le discrédit de l'hydroxychloroquine, les plans de prospective élaborés par la fondation Rockefeller (en mai 2010), l'organisme international ID2020, le transhumanisme, le déploiement des réseaux 5G, l'instauration du confinement généralisé, du port du masque, de la distanciation sociale, l'imposition de l'application Stop-COVID, la présentation du vaccin comme seule solution possible, et j'en passe…
À l'écoute de cette entrevue, vous vous rendrez compte que les perspectives que nous avions brossées il y a plus de quinze mois se sont toutes réalisées, au détriment de nos droits et de nos libertés fondamentales… Malheureusement, malgré nos avertissements, une majorité de la population s'est engouffrée sans le savoir dans la troisième phase d'une étude clinique d'injections présentées comme des vaccins. Injections qui sont en train de tuer davantage de personnes que cette soi-disant pandémie dont de plus en plus d'observateurs disent qu'elle n'a jamais existé.
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Commentaire d'origine JJC :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES (bientôt une douzième en arabe), en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
Pour la centième édition des conversations du lundi (quand même !), je vous ai réservé une des plus belles entrevues que j'ai accordées depuis le début cette pseudo-pandémie de COVID19. En avril 2020, Thierry Casasnovas que je ne connaissais que de nom m'a invité sur sa chaîne YouTube pour effectuer un décryptage en profondeur de ce qui se profilait à l'horizon avec cette crise qui semblait effrayer et décontenancer énormément de personnes à l'époque.
Je lui ai alors proposé de faire ce que tout journaliste d'investigation devrait faire : « connecter les points », c'est-à-dire rapprocher des dizaines d'informations qui semblent indépendantes les unes des autres pour révéler, progressivement, le plan global qui se cache derrière les événements. Grâce à cette approche, il devient possible de mieux connaître le sens des événements et les objectifs poursuivis par cette élite qui cherche à contrôler le monde entier.
Dans cette rencontre de deux heures, enregistrée le 28 avril 2020, je mets en relation des événements aussi déconnectés en apparence que : le suicide de l'Ordre du Temple Solaire, les attentats du 11 septembre 2001, la pseudo-pandémie de grippe H1N1, le contrôle de l'OMS par les compagnies pharmaceutiques et la fondation Bill et Melinda Gates, le discrédit de l'hydroxychloroquine, les plans de prospective élaborés par la fondation Rockefeller (en mai 2010), l'organisme international ID2020, le transhumanisme, le déploiement des réseaux 5G, l'instauration du confinement généralisé, du port du masque, de la distanciation sociale, l'imposition de l'application Stop-COVID, la présentation du vaccin comme seule solution possible, et j'en passe…
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