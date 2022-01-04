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A WHOLE PAGE, A BRITISH NEWSPAPER, PUBLISHES THE "SCANDAL OFFICIAL FIGURES" OF "INJURED AND DEAD" BY VACCINES!
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353 views • January 04, 2022
WhipLash347, [1/4/2022 2:52 AM]
[Forwarded from Rage Against the Vaccine (AK Mac)]
LONDON 🇬🇧
A WHOLE PAGE, A BRITISH NEWSPAPER, PUBLISHES THE "SCANDAL OFFICIAL FIGURES" OF "INJURED AND DEAD" BY VACCINES!
THE ENGLISH NEWSPAPER "THE CHELTENHAM POST" PUBLISHES THE NUMBER OF DEAD AND INJURED, DIFFERENTIATED BY DIAGNOSIS, REGION AND BRAND OF THE GENECIDE VACCINE!
REPORTS THAT 6,636,471 PEOPLE DIED IN THE UK, THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED STATES ALONE:
6. 636,471 PEOPLE DAMAGED AND
40,679 DEAD FROM GMO POISON.
DOES IT NEXT:
THAT "TRANSGENIC VACCINES" HAVE NEVER BEEN USED IN PEOPLE.
THAT THEY ARE "NOT APPROVED" BUT HAVE BEEN "APPROVED FOR EMERGENCY USE".
[Forwarded from Rage Against the Vaccine (AK Mac)]
LONDON 🇬🇧
A WHOLE PAGE, A BRITISH NEWSPAPER, PUBLISHES THE "SCANDAL OFFICIAL FIGURES" OF "INJURED AND DEAD" BY VACCINES!
THE ENGLISH NEWSPAPER "THE CHELTENHAM POST" PUBLISHES THE NUMBER OF DEAD AND INJURED, DIFFERENTIATED BY DIAGNOSIS, REGION AND BRAND OF THE GENECIDE VACCINE!
REPORTS THAT 6,636,471 PEOPLE DIED IN THE UK, THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED STATES ALONE:
6. 636,471 PEOPLE DAMAGED AND
40,679 DEAD FROM GMO POISON.
DOES IT NEXT:
THAT "TRANSGENIC VACCINES" HAVE NEVER BEEN USED IN PEOPLE.
THAT THEY ARE "NOT APPROVED" BUT HAVE BEEN "APPROVED FOR EMERGENCY USE".
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