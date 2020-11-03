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ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ
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703 views • November 03, 2020
Το τελευταίο διάγγελμα του Κούλη επί της ουσίας ήταν η εξαγγελία της καταστροφής της χώρας σε κάθε επίπεδο με αφορμή ένα αφήγημα που κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει που βασίζεται. Επειδή λοιπόν κάθε απολυταρχική μέθοδος τους ως τώρα έχει αποτύχει αναγκάστηκαν να ρίξουν και το τελευταίο τους χαρτί πριν προβούν σε άμεση βία. Έβαλαν τον ψευτοπρωθυπουργό να σπείρει το διαίρει και βασίλευε στην ουσία δίνοντας επίσημα το ΟΚ να περιθωριοποιηθεί (το λιγότερο) όλος αυτός ο αριθμός Ελλήνων πολιτών που δεν αρέσκονται στο σανο τους. Αυτό που διαπραγματεύομαι όμως μεταξύ άλλων, είναι μήπως αυτή η κατάντια κάτι για το οποίο δεν τους έχουμε ικανούς για να μας ξαφνιάζει;
Οπότε με τη μπάλα χαμένη και την αλήθεια να τους έχει κατατροπώσει ακυρώνουν εκπομπές αλλά ταυτόχρονα λένε πως βάλανε τα πράγματα στη θεση τους… Την ίδια ώρα προβαίνουν σε κάθε είδους απάτη μπας και βρουν κανένα θετικό τεστ, για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη της πρώτης πανδημίας στην ιστορία που βασίζεται στην φορεολαγνία, αποκαλείται επιδημία, τα θετικά “κρούσματα” δεν το ξέρουν ότι έχουν ιο, βρίσκονται φορείς χωρίς να έχουν κάνει τεστ, τα νοσοκομεία είναι άδεια και άλλα πολλά και υπεράνω κάθε νοσηρής φαντασίας.
Για επικοινωνία: [email protected]
Έδρα: https://angelokarageorgos.gr
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Διάγγελμα Μητσοτάκη: Τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό 31/10/2020 https://youtu.be/ePgHAQx0-_8
Μόσιαλος: Φτάνει πια η σιωπή για τους ψεκασμένους και τα τρολ https://www.protothema.gr/greece/article/1060742/mosialos-ftanei-pia-i-siopi-gia-tous-psekasmenous-kai-ta-trol/
«Να τους σβήσουμε από τη συλλογική μνήμη της κοινωνίας μας»: Ηχηρά μηνύματα στους αρνητές του ιού… https://www.youtube.com/watch?v=NcQ3DdNkyNw
Γρηγόρης Πετράκος: «Δημοσίευσα το βίντεο πριν από τη συνέντευξη στον Σρόιτερ για να επιβλέπω το μοντάζ» (video) https://www.newsbreak.gr/lifestyle/140690/grigoris-petrakos-synenteyxi-ston-sroiter-video/
Το “ξεκαθάρισμα” του Σρόιτερ https://mobile.twitter.com/AntonisSroiter/status/1322115644733706240/photo/1
Σέρρες: «Δεν έκαναν το τεστ και τους είπαν έχουν κορωνοϊό» https://igata.gr/2020/10/29/%cf%83%ce%ad%cf%81%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%ad%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%84-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b5%ce%af%cf%80/
Που πήγε η γρίπη; https://www.facebook.com/photo/?fbid=4590653364339596&;set=a.202609686477341
Κοροναϊός : Αναστολή τακτικών χειρουργείων στο 80% ανακοίνωσε ο Χαρδαλιάς – Καταγγέλλουν οι γιατροί https://www.in.gr/2020/10/31/greece/koronaios-anastoli-taktikon-xeirourgeion-sto-80-anakoinose-o-xardalias-kataggelloun-oi-giatroi/
Ματσάκης για τις μάσκες σε εξωτερικούς χώρους: «Είναι μια ηλιθιότητα. https://www.facebook.com/watch/?v=3541741499210769
«Ο άντρας μου δεν πιστεύει ότι υπάρχει κορονοϊός και η συμβίωσή μας γίνεται όλο και πιο δύσκολη» https://www.mama365.gr/44339/o-antras-moy-den-pisteyei-oti-yparhei-koronoios-ka.html
Η τρομοκρατία συνεχίζετε.… https://www.facebook.com/100049823236964/videos/188028179534622/
ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΘΕΕ ΜΟΥ; ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/%ce%a4%ce%99-%ce%91%ce%9b%ce%9b%ce%9f-%ce%98%ce%91-%ce%91%ce%9a%ce%9f%ce%a5%ce%a3%ce%9f%ce%a5%ce%9c%ce%95-%ce%98%ce%95%ce%95-%ce%9c%ce%9f%ce%a5-%ce%9d%ce%91-%ce%a0%ce%97%ce%93%ce%91%ce%99%ce%9d%ce%9f/
ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΩΝΗ-ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΛΟΓΙΑ-ΕΠΕΣΑ-ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ!!!!!!!!!!!!!! https://youtu.be/DI_PEGyQqeI
Anti-lockdown protesters clash with police in Barcelona https://youtu.be/vpNawQPkJSs
HAPPENING NOW - Growing anti-lockdown protests spiraling out of control in Barcelona, Spain. https://www.facebook.com/sylvestra/videos/10224126663257256/
Κορωνοϊός: Μάσκα και τη μετά το εμβόλιο εποχή https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/58445/korwnoios-maska-kai-tin-meta-to-emvolio-epoxi.html?
Mutant COVID-19 strain in Spanish farm workers sparked Europe's second wave: scientists https://nationalpost.com/news/world/mutant-covid-19-strain-in-spanish-farm-workers-sparked-europes-second-wave-scientists
Coronovirus WHO Coronavirus https://www.who.int/health-topics/coronavirus
Podcast μου Η ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ EΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ "ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ" https://soundcloud.com/angelo-karageorgos/elafrothta-periergos
Οπότε με τη μπάλα χαμένη και την αλήθεια να τους έχει κατατροπώσει ακυρώνουν εκπομπές αλλά ταυτόχρονα λένε πως βάλανε τα πράγματα στη θεση τους… Την ίδια ώρα προβαίνουν σε κάθε είδους απάτη μπας και βρουν κανένα θετικό τεστ, για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη της πρώτης πανδημίας στην ιστορία που βασίζεται στην φορεολαγνία, αποκαλείται επιδημία, τα θετικά “κρούσματα” δεν το ξέρουν ότι έχουν ιο, βρίσκονται φορείς χωρίς να έχουν κάνει τεστ, τα νοσοκομεία είναι άδεια και άλλα πολλά και υπεράνω κάθε νοσηρής φαντασίας.
Για επικοινωνία: [email protected]
Έδρα: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Διάγγελμα Μητσοτάκη: Τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό 31/10/2020 https://youtu.be/ePgHAQx0-_8
Μόσιαλος: Φτάνει πια η σιωπή για τους ψεκασμένους και τα τρολ https://www.protothema.gr/greece/article/1060742/mosialos-ftanei-pia-i-siopi-gia-tous-psekasmenous-kai-ta-trol/
«Να τους σβήσουμε από τη συλλογική μνήμη της κοινωνίας μας»: Ηχηρά μηνύματα στους αρνητές του ιού… https://www.youtube.com/watch?v=NcQ3DdNkyNw
Γρηγόρης Πετράκος: «Δημοσίευσα το βίντεο πριν από τη συνέντευξη στον Σρόιτερ για να επιβλέπω το μοντάζ» (video) https://www.newsbreak.gr/lifestyle/140690/grigoris-petrakos-synenteyxi-ston-sroiter-video/
Το “ξεκαθάρισμα” του Σρόιτερ https://mobile.twitter.com/AntonisSroiter/status/1322115644733706240/photo/1
Σέρρες: «Δεν έκαναν το τεστ και τους είπαν έχουν κορωνοϊό» https://igata.gr/2020/10/29/%cf%83%ce%ad%cf%81%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%ad%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%84-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b5%ce%af%cf%80/
Που πήγε η γρίπη; https://www.facebook.com/photo/?fbid=4590653364339596&;set=a.202609686477341
Κοροναϊός : Αναστολή τακτικών χειρουργείων στο 80% ανακοίνωσε ο Χαρδαλιάς – Καταγγέλλουν οι γιατροί https://www.in.gr/2020/10/31/greece/koronaios-anastoli-taktikon-xeirourgeion-sto-80-anakoinose-o-xardalias-kataggelloun-oi-giatroi/
Ματσάκης για τις μάσκες σε εξωτερικούς χώρους: «Είναι μια ηλιθιότητα. https://www.facebook.com/watch/?v=3541741499210769
«Ο άντρας μου δεν πιστεύει ότι υπάρχει κορονοϊός και η συμβίωσή μας γίνεται όλο και πιο δύσκολη» https://www.mama365.gr/44339/o-antras-moy-den-pisteyei-oti-yparhei-koronoios-ka.html
Η τρομοκρατία συνεχίζετε.… https://www.facebook.com/100049823236964/videos/188028179534622/
ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΘΕΕ ΜΟΥ; ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/%ce%a4%ce%99-%ce%91%ce%9b%ce%9b%ce%9f-%ce%98%ce%91-%ce%91%ce%9a%ce%9f%ce%a5%ce%a3%ce%9f%ce%a5%ce%9c%ce%95-%ce%98%ce%95%ce%95-%ce%9c%ce%9f%ce%a5-%ce%9d%ce%91-%ce%a0%ce%97%ce%93%ce%91%ce%99%ce%9d%ce%9f/
ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΩΝΗ-ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΛΟΓΙΑ-ΕΠΕΣΑ-ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ!!!!!!!!!!!!!! https://youtu.be/DI_PEGyQqeI
Anti-lockdown protesters clash with police in Barcelona https://youtu.be/vpNawQPkJSs
HAPPENING NOW - Growing anti-lockdown protests spiraling out of control in Barcelona, Spain. https://www.facebook.com/sylvestra/videos/10224126663257256/
Κορωνοϊός: Μάσκα και τη μετά το εμβόλιο εποχή https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/58445/korwnoios-maska-kai-tin-meta-to-emvolio-epoxi.html?
Mutant COVID-19 strain in Spanish farm workers sparked Europe's second wave: scientists https://nationalpost.com/news/world/mutant-covid-19-strain-in-spanish-farm-workers-sparked-europes-second-wave-scientists
Coronovirus WHO Coronavirus https://www.who.int/health-topics/coronavirus
Podcast μου Η ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ EΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ "ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ" https://soundcloud.com/angelo-karageorgos/elafrothta-periergos
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