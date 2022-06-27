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ΙΤΑΛΙΑ – Νοσούν σε γηροκομείο με Covid μετά την 3η δόση | Θεραπεύονται με μονοκλωνικά σε 1 ώρα.
NIOLAND
NIOLAND
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63 views • June 27, 2022

Giovanni Toti (25/11/2021) - Υπάρχουν 25 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με αντι-covid μονοκλωνικά αντισώματα σήμερα το πρωί απευθείας στο γηροκομείο του Mason, όπου φιλοξενούνται.


Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι πρωτεΐνες που παράγονται στο εργαστήριο και εμποδίζουν τον κορωνοϊό να εισέλθει στα κύτταρα και να τα μολύνει και πολλαπλασιαστεί καθώς και να καταστραφεί ευκολότερα από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.


Μια ομάδα του San Martino που συντονίζει ο καθηγητής Matteo Bassetti, διευθυντής της κλινικής Malattie λοιμωδών νόσων της πολυκλινικής της Γένοβας και συντονιστής της λοιμωδών νόσου Diar Alisa, μπήκε στο Rsa to carr για τη θεραπεία ή την αποφυγή της νοσηλείας αυτών των ασθενών.


Η Λιγουρία ήταν μεταξύ των πρώτων περιφερειών της Ιταλίας που απασχολούν μονοκλωνικά και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί σε θεραπεία πάνω από 700 ασθενείς. Ευχαριστούμε όλο το υγειονομικό προσωπικό μας, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ακόμα και σε αυτή τη λεπτή φάση για να νικήσουμε τον ιό και να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι νοσηλείες.


Tristano Tano Bergamini: Στο γηροκομείο έχουν κάνει ήδη την τρίτη δόση του μαγικού γενετικού φαρμάκου ... ΚΑΝΟΥΝ τεστ κατά χιλιάδες ... ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΦΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΣ... ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ...


ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/1419354464978596/posts/3098958620351497/


ΠΗΓΕΣ:

[VIDEO] - Cure Monoclonali, Matteo Bassetti: "Ecco finalmente la prima dose somministrata, da un mese molte cose sono cambiate"

https://www.la7.it/coffee-break/video/cure-monoclonali-matteo-bassetti-ecco-finalmente-la-prima-dose-somministrata-da-un-mese-molte-cose-19-03-2021-370964

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[VIDEO] - Anticorpi monoclonali, Matteo Bassetti: "Molto soddisfatto, il trattamento dura un'ora poi il paziente torna a casa"

https://www.la7.it/tagada/video/anticorpi-monoclonali-matteo-bassetti-molto-soddisfatto-il-trattamento-dura-unora-poi-il-paziente-31-03-2021-373102

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"Anticorpi monoclonali direttamente nelle Rsa"

https://www.rainews.it/tgr/liguria/articoli/2021/11/lig-masone-rsa-anticorpi-monoclonali-fddef1b9-0c36-48c8-bfd9-b9cd5bd8459c.html


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Maurizio Belpietro: "Vi cito un caso, il caso della RSA di #Masone, Liguria"

https://twitter.com/EmeiMarkus/status/1463984792853258251


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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:


1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

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italiamonoclonalantibodiesgiovannitoti
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