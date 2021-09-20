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Mike Adams, il est temps de dire : Stop ! Levez-vous contre la tyrannie !
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40 views • September 20, 2021
URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.
Le journaliste d'investigation Mike Adams révèle que le soulèvement mondial massif contre la tyrannie médicale s'accélère. Il y a des manifestations aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en France, en Italie, et de plus en plus de manifestations dans de nombreux autres pays du monde. Les médias, bien sûr, n'en parlent pas, alors que selon les données du VAERS sur les rapports d'effets indésirables consécutifs aux vaccins Covid, il y a 13 627 décès et 84 000 blessures graves...
Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé
https://www.bitchute.com/video/SQOwzC7IU5ls/
Le journaliste d'investigation Mike Adams révèle que le soulèvement mondial massif contre la tyrannie médicale s'accélère. Il y a des manifestations aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en France, en Italie, et de plus en plus de manifestations dans de nombreux autres pays du monde. Les médias, bien sûr, n'en parlent pas, alors que selon les données du VAERS sur les rapports d'effets indésirables consécutifs aux vaccins Covid, il y a 13 627 décès et 84 000 blessures graves...
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