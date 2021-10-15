© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
15.10.2021. Два монаха решили поджечь… (Выпуск № 222 часть I (1)).
Follow
1
Share
Report
8940 views • October 15, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:30 Монахи подожгли 5G//Цукерберг и его дурман-вселенная//Нацист во власти угрожает УПЦ. https://www.youtube.com/watch?v=8VVE8qRQcUM.
11:09 для чего над нашими головами развешивают потенциально опасную аппаратуру? https://www.youtube.com/watch?v=WjJPrFfAukk.
18:15 ЭТО СЕНСАЦИЯ!!! СМОТРЕТЬ СРОЧНО! https://www.youtube.com/watch?v=x6R10yn_EOw.
33:50 Письмо слушателя. Как защититься от 5 Джи.
38:13 Наводнение в Европе: затопило Италию и Британию - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=a2IkHeh_nHU.
42:08 Ливни в Италии и Франции отразятся на зиме в России - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=wEHjH4TN1V0.
43:15 Извержение на острове Пальма: потоки лавы продолжают стекать в океан - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=lN2pMtHpOSY.
49:50 Китайские крестьяне будут замерзать из-за Греты Тунберг!? https://www.youtube.com/watch?v=PgqWHaehKDA.
51:50 Австралийцы просят у мира помощи ! Странная карта в школах США !// Америка народ американцы Флорида. https://www.youtube.com/watch?v=swHjvwDhp0c.
01:07:25 Штрафовать за отсутствие обязательных прививок от коронавируса COVID-19 начнут с 1 декабря. https://volga-day.ru/1137234-568521137234.html. https://lipetsktime.ru/news/koronavirus/s_1_dekabrya_nachnut_shtrafovat_za_otsutstvie_vaktsinatsii_ot_koronavirusa_video/?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop&nw=1633808558000 С 1 декабря начнут штрафовать за отсутствие вакцинации от коронавируса (видео).
01:13:50 Письмо слушателя. Листовки.
01:14:42 Признание бывшего масона о прививке. Это необходимо всем знать!!!! https://bastyon.com/index?v=4e83ed8dce2a57ef5c5b1aa6ddd4742ae4b60a9c0dbbca1250c8494b854cd609&;video=1&ref=PAv5QpWAU8djDqL9NCGvoHz5mH8MrkcXBW.
01:19:56 Рим востал против обязательных зелёных паспортов ? Смотри описание. https://www.youtube.com/watch?v=y1gEOW_DKo4.
01:20:20 Рим (Roma). Manifestazione (манифестация). 9.10.2021.Polizia. Lacrimogeno. СлезоТочивыйГаз. https://www.youtube.com/watch?v=4nrHlmEksU0.
01:25:04 Удар по экономике Европы: цены достигли пика – Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=15Ix7y8CWuw.
01:27:22 Последствия газового кризиса для Европы: Россия остановит рост цен - Россия 2. https://www.youtube.com/watch?v=4_fRDK5CsvE.
01:28:20 Спекулянты вновь играют на ценах на газ. 60 минут (вечерний выпуск в 18:40) от 08.01.21. https://www.youtube.com/watch?v=Rozdgwzfl7E.
01:29:47 Ливан полностью остался без электричества. https://www.youtube.com/shorts/YDQrCOLgZ9w.
01:30:35 Россия устроила картофельный апокалипсис в Донецке. Картошка уже по цене золота! Люди в шоке. https://www.youtube.com/watch?v=DmnJVGYNbYg.
01:39:34 ВОЙНА С ТАЛИБАМИ НА ПОДХОДЕ... Россия будет защищать Таджикистан. Официальное заявление МИД РФ. https://3rm.info/main/86712-vojna-s-talibami-na-podhode-rossija-budet-zaschischat-tadzhikistan-oficialnoe-zajavlenie-mid-rf.html.
Сегодня мы поговорим о том, как бороться с вышками 5G. Увидим, что происходит с климатом и людьми в Австралии, Италии, Франции и других странах. Узнаем будут ли штрафовать за отсутствие прививки от ковид-19. Послушаем признание бывшего масона о прививках. Также поговорим о газовом кризисе в Европе.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:30 Монахи подожгли 5G//Цукерберг и его дурман-вселенная//Нацист во власти угрожает УПЦ. https://www.youtube.com/watch?v=8VVE8qRQcUM.
11:09 для чего над нашими головами развешивают потенциально опасную аппаратуру? https://www.youtube.com/watch?v=WjJPrFfAukk.
18:15 ЭТО СЕНСАЦИЯ!!! СМОТРЕТЬ СРОЧНО! https://www.youtube.com/watch?v=x6R10yn_EOw.
33:50 Письмо слушателя. Как защититься от 5 Джи.
38:13 Наводнение в Европе: затопило Италию и Британию - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=a2IkHeh_nHU.
42:08 Ливни в Италии и Франции отразятся на зиме в России - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=wEHjH4TN1V0.
43:15 Извержение на острове Пальма: потоки лавы продолжают стекать в океан - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=lN2pMtHpOSY.
49:50 Китайские крестьяне будут замерзать из-за Греты Тунберг!? https://www.youtube.com/watch?v=PgqWHaehKDA.
51:50 Австралийцы просят у мира помощи ! Странная карта в школах США !// Америка народ американцы Флорида. https://www.youtube.com/watch?v=swHjvwDhp0c.
01:07:25 Штрафовать за отсутствие обязательных прививок от коронавируса COVID-19 начнут с 1 декабря. https://volga-day.ru/1137234-568521137234.html. https://lipetsktime.ru/news/koronavirus/s_1_dekabrya_nachnut_shtrafovat_za_otsutstvie_vaktsinatsii_ot_koronavirusa_video/?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop&nw=1633808558000 С 1 декабря начнут штрафовать за отсутствие вакцинации от коронавируса (видео).
01:13:50 Письмо слушателя. Листовки.
01:14:42 Признание бывшего масона о прививке. Это необходимо всем знать!!!! https://bastyon.com/index?v=4e83ed8dce2a57ef5c5b1aa6ddd4742ae4b60a9c0dbbca1250c8494b854cd609&;video=1&ref=PAv5QpWAU8djDqL9NCGvoHz5mH8MrkcXBW.
01:19:56 Рим востал против обязательных зелёных паспортов ? Смотри описание. https://www.youtube.com/watch?v=y1gEOW_DKo4.
01:20:20 Рим (Roma). Manifestazione (манифестация). 9.10.2021.Polizia. Lacrimogeno. СлезоТочивыйГаз. https://www.youtube.com/watch?v=4nrHlmEksU0.
01:25:04 Удар по экономике Европы: цены достигли пика – Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=15Ix7y8CWuw.
01:27:22 Последствия газового кризиса для Европы: Россия остановит рост цен - Россия 2. https://www.youtube.com/watch?v=4_fRDK5CsvE.
01:28:20 Спекулянты вновь играют на ценах на газ. 60 минут (вечерний выпуск в 18:40) от 08.01.21. https://www.youtube.com/watch?v=Rozdgwzfl7E.
01:29:47 Ливан полностью остался без электричества. https://www.youtube.com/shorts/YDQrCOLgZ9w.
01:30:35 Россия устроила картофельный апокалипсис в Донецке. Картошка уже по цене золота! Люди в шоке. https://www.youtube.com/watch?v=DmnJVGYNbYg.
01:39:34 ВОЙНА С ТАЛИБАМИ НА ПОДХОДЕ... Россия будет защищать Таджикистан. Официальное заявление МИД РФ. https://3rm.info/main/86712-vojna-s-talibami-na-podhode-rossija-budet-zaschischat-tadzhikistan-oficialnoe-zajavlenie-mid-rf.html.
Сегодня мы поговорим о том, как бороться с вышками 5G. Увидим, что происходит с климатом и людьми в Австралии, Италии, Франции и других странах. Узнаем будут ли штрафовать за отсутствие прививки от ковид-19. Послушаем признание бывшего масона о прививках. Также поговорим о газовом кризисе в Европе.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.