Cursed excommunicated monks

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Cursed excommunicated Orthodox monks of Mount Athos, with eternally incorrupt pitch-black corpses which give off a foul odor.
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https://web.archive.org/web/20230112092219/https://freevolition.gr/15.pdf
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