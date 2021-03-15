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Ontroerend: het leven van wappie Erwin in een notendop
Videre
Videre
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1703 views • March 15, 2021

Dit is Erwin Sallomons. Uiteraard was deze wappie natuurlijk ook in Den Haag afgelopen zondag en hij heeft besloten aangifte te doen.  En als we dan zo'n kereltje zien dan vragen we ons af, waar komt dat vandaan? Hoe kom je zo? Hoe dan? Dus hobbelden we even naar zijn Facebook profiel om wat meer te weten te komen van deze wappie. We vielen met ons neus in de boter want Erwin heeft een filmpje gemaakt met al zijn problematiek. In het kort komt het erop neer dat meneer veel heeft meegemaakt en daardoor compleet ontspoord is, inderdaad, het is niet zijn schuld maar van alles en iedereen, zoals dat altijd zo is met wappies. Erwin heeft al twee kindjes, een vriendinnetje en een ex. En wat schertst onze verbazing? Hij is ook al de ex van domme Deesje. Ja die! Dat grietje, ex van lamlul Tinus Koops, dat wicht wat omgaat met Danny V., de belager van de heer Omtzigt! LOL! Wat een kleine wereld is het toch en wij vragen ons af, is iedereen daaro in Limburg dan misschien de ex van domme Deesje? En hoe zit het dan met dat eerste kindje van Erwin welke hij niet meer mag zien? Je gaat ons toch niet vertellen dat dit één van de telgen van domme Deesje is? Wat een onthullingen weer. In ieder geval wensen we Erwin heel veel sterkte toe, want jongen, je hebt het nodig, je hebt alles nog echt niet onder controle, wellicht is het een plan om niet meer naar die kansloze demonstraties te gaan. En dan kan je wel zeggen dat je dit juist voor je kinderen doet, maar wat hebben die eraan als ze een vader hebben die compleet, maar dan ook helemaal wappie is? Of wacht..die kinderen mag je niet zien toch?

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youriwappieerwin
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