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Публичное заявление Иного
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64 views • April 30, 2020
Публичное заявление
о геноциде жителей России и
сопричастности органов государственной власти, силовых структур и судов.
На основании аналитической работы и по оперативной информации от непосредственных участников выявлена следующая схема работы структуры, регулирующей наркооборот на территории России:
Работа ведется главным образом в отношении лиц, в силу возраста имеющего трудности с постоянным источником дохода, либо с людьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию и ищущих любые возможности получения источника дохода.
1. Потенциальным распространителям ( по выборке обращений к микрокредитованию и работе с платежными площадками) отправляются письма с предложением о сотрудничестве
2. Дальнейшее общение с завербованными идет через Телеграмм-канал «Магазина»
3. Для оптовиков предлагаются «льготные условия работы» через микрокредитование (Быстроденьги, Манимэн и прочее). с кредитованием на 30 дней, деньги с продаж веществ поступают на счета «Магазина» и далее в структуру отмывыания.
4. Передача осуществляется через «закладку» (через канал Телеграмм), при этом таким дилерам не требуется залоговая сумма перед «Магазином»,
5. Для прохождения данных и хранения информации применяются ресурсы и сервера микрокредитных организаций.
6. Через 30 дней завербованного оптовика арестовывают и дело передают в Следственный Комитет.
На территории РФ в настоящий момент широко рекламируются несколько сервисов по микрокредитованию:
1.1. Быстроденьги.
Внешнее: https://bistrodengi.ru/ (IP 194.84.18.252) Регистратор - REG.RU
Внутреннее: "Магазин Малого Кредитования», учредители и бенифициары: Елени Кинани (Кипр), Провкин Юрий Игоревич, Элпетро Инвест Лимитед (Кипр, Никосия, ИджиптСтрит,12). Учредителями в июне 2008 года выступил Юрий Провкин и два американца — Дел Хьюстон Ходжес Кимбелл . Сэм Шелбурн Фурсет. До осени прошлого года Юрий Провкин контролировал 50% компании, а два других совладельца — по 25%. В конце 2011 года 99% долей ООО «Магазина малого кредитования» перешло под контроль офшорной компании Elpetro Investments Ltd,(99%) 30 млн зарегистрированной на Кипре. До сих пор Юрий Провкин занимает в финансовой организации пост гендиректора.
Особенности договора:
(цитата) "Общество вправе осуществлять ПЕРЕДАЧУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, включая трансграничную передачу персональных данных на территории любых иностранных государств (в том числе государств, не обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных), При этом на сайте «Быстроденьги» регистрация идет через ЕАИС, что открывает доступ к информации граждан РФ на технологическом уровне сопровождения сайта.
1.2.Манимэн (ООО МФК «Мани Мен»ОГРН 1117746442670, лиц№2110177000478)
IP 178.248.234.150 , dns1.yandex.ru.
Учредитель Манимэн: АйДИ ЭФ Холдинг Лимтед (Кипр). А ее в свою очередь учредили. несколько физлиц российских и. еще одна кипрская компания- АЙДИЭФХОЛДИНГ, а ее уже учредила Лорто Капитал Лимитед.(Кипр). Владелец этой крайней (доля 100%) -Шахматов Алексей Сергеевич
Справка :Шахматов Алексей Сергеевич молодой экономист,родился в 1984 году. В 2005 году он получил диплом бакалавра МГУ . В ОАО «ЭСК РусГидро» Шахматов работает с 2010 года, занимая должность заместителя генерального, До прихода в ОАО «ЭСК РусГидро» он работал в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», последовательно занимая должности главного эксперта и руководителя Дирекции проектной деятельности, заместителя руководителя и руководителя Департамента инвестиционных проектов блока стратегии и инвестиций ИНТЕР РАО ЕЭС).
Особенность договора займа с Манимэн - согласие на снятие долга по судебному приказу.
1.3. Сервис «Три Семерки» -с 2018 лишена лицензии и работает как площадка-агрегатор с 1 сотрудником и УК в 125 тр. Числится как ООО Микрокредитная Компания «Легенда» (торговая марка ZAIM777.RU) (http://zaimtime.ru/) работает с серверами Яндекса и регистрирует через соцсети, с получением данных о почтовых ящиках и телефонах потенциальных заемщиков, дальнейшей предложением через СМС- рассылками уже на других ресурсах, в том числе:
Сервис getzaim,ru, getzaim24.ru перенаправлено с zaim5min.com, (телефон регистратора: +1.4253668810) .
2.1 На регистраторе с данным телефонным номером так же зарегистрированы и работают такие ресурсы как: http://dd4bb.com, http://mmff14.com/ с системой перенаправлений на сайты, подобные http://xcsshw.com/?29h205 (Клуб развлечений «Большая Волна Таоша», Китай) с безаудитным выводом и вводом финсредств в любых валютах до $30 млн.\день. под видом игровых денег в казино и порносайтов (с использованием в том числе - подростковой проституции)
На территории РФ в настоящий момент широко рекламируются несколько сервисов по микрокредитованию:
о геноциде жителей России и
сопричастности органов государственной власти, силовых структур и судов.
На основании аналитической работы и по оперативной информации от непосредственных участников выявлена следующая схема работы структуры, регулирующей наркооборот на территории России:
Работа ведется главным образом в отношении лиц, в силу возраста имеющего трудности с постоянным источником дохода, либо с людьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию и ищущих любые возможности получения источника дохода.
1. Потенциальным распространителям ( по выборке обращений к микрокредитованию и работе с платежными площадками) отправляются письма с предложением о сотрудничестве
2. Дальнейшее общение с завербованными идет через Телеграмм-канал «Магазина»
3. Для оптовиков предлагаются «льготные условия работы» через микрокредитование (Быстроденьги, Манимэн и прочее). с кредитованием на 30 дней, деньги с продаж веществ поступают на счета «Магазина» и далее в структуру отмывыания.
4. Передача осуществляется через «закладку» (через канал Телеграмм), при этом таким дилерам не требуется залоговая сумма перед «Магазином»,
5. Для прохождения данных и хранения информации применяются ресурсы и сервера микрокредитных организаций.
6. Через 30 дней завербованного оптовика арестовывают и дело передают в Следственный Комитет.
На территории РФ в настоящий момент широко рекламируются несколько сервисов по микрокредитованию:
1.1. Быстроденьги.
Внешнее: https://bistrodengi.ru/ (IP 194.84.18.252) Регистратор - REG.RU
Внутреннее: "Магазин Малого Кредитования», учредители и бенифициары: Елени Кинани (Кипр), Провкин Юрий Игоревич, Элпетро Инвест Лимитед (Кипр, Никосия, ИджиптСтрит,12). Учредителями в июне 2008 года выступил Юрий Провкин и два американца — Дел Хьюстон Ходжес Кимбелл . Сэм Шелбурн Фурсет. До осени прошлого года Юрий Провкин контролировал 50% компании, а два других совладельца — по 25%. В конце 2011 года 99% долей ООО «Магазина малого кредитования» перешло под контроль офшорной компании Elpetro Investments Ltd,(99%) 30 млн зарегистрированной на Кипре. До сих пор Юрий Провкин занимает в финансовой организации пост гендиректора.
Особенности договора:
(цитата) "Общество вправе осуществлять ПЕРЕДАЧУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, включая трансграничную передачу персональных данных на территории любых иностранных государств (в том числе государств, не обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных), При этом на сайте «Быстроденьги» регистрация идет через ЕАИС, что открывает доступ к информации граждан РФ на технологическом уровне сопровождения сайта.
1.2.Манимэн (ООО МФК «Мани Мен»ОГРН 1117746442670, лиц№2110177000478)
IP 178.248.234.150 , dns1.yandex.ru.
Учредитель Манимэн: АйДИ ЭФ Холдинг Лимтед (Кипр). А ее в свою очередь учредили. несколько физлиц российских и. еще одна кипрская компания- АЙДИЭФХОЛДИНГ, а ее уже учредила Лорто Капитал Лимитед.(Кипр). Владелец этой крайней (доля 100%) -Шахматов Алексей Сергеевич
Справка :Шахматов Алексей Сергеевич молодой экономист,родился в 1984 году. В 2005 году он получил диплом бакалавра МГУ . В ОАО «ЭСК РусГидро» Шахматов работает с 2010 года, занимая должность заместителя генерального, До прихода в ОАО «ЭСК РусГидро» он работал в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», последовательно занимая должности главного эксперта и руководителя Дирекции проектной деятельности, заместителя руководителя и руководителя Департамента инвестиционных проектов блока стратегии и инвестиций ИНТЕР РАО ЕЭС).
Особенность договора займа с Манимэн - согласие на снятие долга по судебному приказу.
1.3. Сервис «Три Семерки» -с 2018 лишена лицензии и работает как площадка-агрегатор с 1 сотрудником и УК в 125 тр. Числится как ООО Микрокредитная Компания «Легенда» (торговая марка ZAIM777.RU) (http://zaimtime.ru/) работает с серверами Яндекса и регистрирует через соцсети, с получением данных о почтовых ящиках и телефонах потенциальных заемщиков, дальнейшей предложением через СМС- рассылками уже на других ресурсах, в том числе:
Сервис getzaim,ru, getzaim24.ru перенаправлено с zaim5min.com, (телефон регистратора: +1.4253668810) .
2.1 На регистраторе с данным телефонным номером так же зарегистрированы и работают такие ресурсы как: http://dd4bb.com, http://mmff14.com/ с системой перенаправлений на сайты, подобные http://xcsshw.com/?29h205 (Клуб развлечений «Большая Волна Таоша», Китай) с безаудитным выводом и вводом финсредств в любых валютах до $30 млн.\день. под видом игровых денег в казино и порносайтов (с использованием в том числе - подростковой проституции)
На территории РФ в настоящий момент широко рекламируются несколько сервисов по микрокредитованию:
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