[VF] Entretien du Docteur David E. Martin, avec l'avocat Reiner Fuellmich

Juillet 2021 - Le Dr David Martin donne des détails très précis sur les énormes incohérences qui enveloppent "l'épidémie du siècle". Pour cela, il s'appuie sur les demandes de brevets associés au Sars-cov-2 et aux financements liés que surveille son entreprise depuis 1998. Elle est le plus grand souscripteur au monde d'actifs incorporels utilisés en finance dans 168 pays, comprenant l'intégralité du corpus de tous les brevets, demandes de brevet, subventions fédérales, dossiers d'approvisionnement, dossiers gouvernementaux, etc...Les passages où Dr Reiner Fuellmich fait des traductions en Allemand ont été supprimés pour écourter les séquences. Elles sont toujours présentes dans la vidéo d'origine.Vidéo originale :Le Dr David E. Martin est le fondateur et président de M·CAM Inc., le leader international du financement de l'innovation, du commerce et du financement des actifs incorporels. Il est le développeur du premier indice quantitatif d'actions publiques basé sur l'innovation et est le Managing Partner des Purple Bridge Funds. Il est le créateur du premier indice quantitatif d'actions publiques au monde - le CNBC IQ100 alimenté par M·CAM. Activement engagé dans l'économie éthique mondiale"...Source :==================================Mon blogue :GAB : 🐸Mes chaînes vidéo :