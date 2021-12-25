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Η ICAP ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΩ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΩ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΝΟΜΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
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41 views • December 25, 2021
Η ICAP ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΩ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΩ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΝΟΜΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΜΕ EMAIL ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ICAP [email protected] ΣΤΙΣ 24-12-2021. ΤΕΤΕΛΕΣΘΑΙ;
ΙΔΟΥ ΤΟ EMAIL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ: ΧΑΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ… ΠΡΟΣ ICAP, ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 24/12/2021 ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ…
Η υπάλληλός σας με ρώτησε αν μπορώ να έρθω στην εταιρεία σας για να δώσω συνέντευξη στην κυρία Καραχάλιου την Δευτέρα στις 27 Δεκεμβρίου στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλλιθέα και να έχω μαζί μου rapid test όπως που επεσήμανε… Εξήγησα ότι στο Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 5, παράγραφος 3: «Η προσωπική Ελευθερία είναι απαραβίαστη»… και σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ 3418/2005 ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ), άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». Επομένως ζητάτε να παρανομήσουμε ρώτησα την υπάλληλο, που μίλησε για υποχρεωτικό rapid test και μου απάντησε ότι υπάρχουν κανόνες, αν και κανένας άνομος ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ κανόνας και υπουργική κορωνοαποφασή δεν υπερισχύουν του Συντάγματος και των Νόμων όπως της επεσήμανα. Οπότε κλείνοντας την τηλεφωνική επικοινωνία μου είπε ότι λυπάται και δεν μπορώ να έρθω στην εταιρεία σας.-
ΑΠΑΝΤΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΔΩ ΟΤΙ ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ «ΜΙΖΟΤΑΚΗ» (ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ) ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΜΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ICAP ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΡΙΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΤΗΝ ΑΝΟΜΗ ΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ, ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΑΛΛΟΥ…
ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ: Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ, ΘΕΟΜΗΝΙΑ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe ...
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ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .... ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ... Ή ΕΔΩ: https://rumble.com/vre9eh--icap-.html ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/RsHbUbKDsQShjzs .
ΙΔΟΥ ΤΟ EMAIL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ: ΧΑΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ… ΠΡΟΣ ICAP, ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 24/12/2021 ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ…
Η υπάλληλός σας με ρώτησε αν μπορώ να έρθω στην εταιρεία σας για να δώσω συνέντευξη στην κυρία Καραχάλιου την Δευτέρα στις 27 Δεκεμβρίου στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλλιθέα και να έχω μαζί μου rapid test όπως που επεσήμανε… Εξήγησα ότι στο Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 5, παράγραφος 3: «Η προσωπική Ελευθερία είναι απαραβίαστη»… και σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ 3418/2005 ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ), άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». Επομένως ζητάτε να παρανομήσουμε ρώτησα την υπάλληλο, που μίλησε για υποχρεωτικό rapid test και μου απάντησε ότι υπάρχουν κανόνες, αν και κανένας άνομος ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ κανόνας και υπουργική κορωνοαποφασή δεν υπερισχύουν του Συντάγματος και των Νόμων όπως της επεσήμανα. Οπότε κλείνοντας την τηλεφωνική επικοινωνία μου είπε ότι λυπάται και δεν μπορώ να έρθω στην εταιρεία σας.-
ΑΠΑΝΤΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΔΩ ΟΤΙ ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ «ΜΙΖΟΤΑΚΗ» (ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ) ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΜΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ICAP ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΡΙΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΤΗΝ ΑΝΟΜΗ ΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ, ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΑΛΛΟΥ…
ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ: Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ, ΘΕΟΜΗΝΙΑ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe ...
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ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .... ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ... Ή ΕΔΩ: https://rumble.com/vre9eh--icap-.html ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/RsHbUbKDsQShjzs .
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