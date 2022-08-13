ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ Ο ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ!

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«Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του το επόμενο κύμα, που θα διαμορφωθεί πολύ πιθανά από την παραλλαγή ΒΑ. 2.75, η οποία φαίνεται να είναι κατά 18,5% πιο μολυσματική από τις παραλλαγές Ο-4 και Ο-5″, αναφέρει με δηλώσεις του ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.
https://news12.gr/gia-evdomo-kyma-meta-to-septemvrio-kan/
https://news12.gr/gia-evdomo-kyma-meta-to-septemvrio-kan/