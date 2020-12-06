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Η γενετίστρια εξειδικευμένη στις μολυσματικές ασθένειες Alexandra Henrion-Caude
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26 views • December 06, 2020
Η γενετίστρια εξειδικευμένη στις μολυσματικές ασθένειες Alexandra Henrion-Caude ήταν προσκεκλημένη του Jean-Marc Morandini στο CNews στις 30 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, θεώρησε ότι το «εμβόλιο» θέτει πολλά «προβλήματα ασφαλείας» και ότι καθαρά μιλώντας δεν πρόκειται για ένα εμβόλιο, αλλά για «γονιδιακή θεραπεία» που βασίζεται στην «εμβόλιμη έγχυση γενετικής πληροφορίας”.
«Είμαστε σ΄ένα ιστορικό που δεν έχουμε ξαναδεί, σ’ επιτάχυνση διαδικασιών ανάπτυξης, πράγμα που σημαίνει ότι προφανώς όλες οι φάσεις, όλα τα εμπόδια που έχουμε συνηθίσει να περνάμε τα υπερπηδήσαμε κακώς. [Υπάρχουν] προβλήματα ασφάλειας. […] Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε απολύτως να εμπιστευτούμε αυτό το εμβόλιο. […] Λέμε εμβόλιο, δεν είναι εμβόλιο, ένας τρόπος να το πούμε, θα ήταν ότι είναι γενετική μηχανική, είναι προφυλακτική γονιδιακή θεραπεία […] Αυτό γίνεται περίπου μετά από τριάντα χρόνια από τότε που δοκιμάσαμε να αναπτύξουμε αυτές τις γονιδιακές θεραπείες για σοβαρές ασθένειες. Εδώ μας λένε ότι πρόκειται να εγχύσουμε πληροφορίες νουκλεϊνικού οξέος για πρώτη φορά, επομένως μια γενετική πληροφορία και ότι όλα θα πάνε καλά.
«Είμαστε σ΄ένα ιστορικό που δεν έχουμε ξαναδεί, σ’ επιτάχυνση διαδικασιών ανάπτυξης, πράγμα που σημαίνει ότι προφανώς όλες οι φάσεις, όλα τα εμπόδια που έχουμε συνηθίσει να περνάμε τα υπερπηδήσαμε κακώς. [Υπάρχουν] προβλήματα ασφάλειας. […] Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε απολύτως να εμπιστευτούμε αυτό το εμβόλιο. […] Λέμε εμβόλιο, δεν είναι εμβόλιο, ένας τρόπος να το πούμε, θα ήταν ότι είναι γενετική μηχανική, είναι προφυλακτική γονιδιακή θεραπεία […] Αυτό γίνεται περίπου μετά από τριάντα χρόνια από τότε που δοκιμάσαμε να αναπτύξουμε αυτές τις γονιδιακές θεραπείες για σοβαρές ασθένειες. Εδώ μας λένε ότι πρόκειται να εγχύσουμε πληροφορίες νουκλεϊνικού οξέος για πρώτη φορά, επομένως μια γενετική πληροφορία και ότι όλα θα πάνε καλά.
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