Восхищение до скорби - ДА. Восхищение после скорби - НЕТ. 3 аргумента.

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Мои размышления в контексте последнего времени и начавшейся войны.
Чего ожидать дальше ? Что важно понимать сейчас ?
Плейлист - Война. Что дальше ? https://youtube.com/playlist?list=PL-yGb6tIBfWNI3libKo2Zr4RLO_HVnTPe
Плейлист - Размышления в контексте последнего времени https://youtube.com/playlist?list=PL-yGb6tIBfWMxOls_R8Nijr7Mvse76VoR
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