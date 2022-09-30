Восхищение до скорби - ДА. Восхищение после скорби - НЕТ. 3 аргумента.

Мои размышления в контексте последнего времени и начавшейся войны.

Чего ожидать дальше ? Что важно понимать сейчас ?



Плейлист - Война. Что дальше ? https://youtube.com/playlist?list=PL-yGb6tIBfWNI3libKo2Zr4RLO_HVnTPe



Плейлист - Размышления в контексте последнего времени https://youtube.com/playlist?list=PL-yGb6tIBfWMxOls_R8Nijr7Mvse76VoR



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Канал "Перед гневом" https://www.youtube.com/c/ПередГневом



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