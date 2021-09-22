Robert F. Kennedy Jr : tout est un canular, les "vaccins" ne sont pas approuvés

URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.La réticence à l'égard des vaccins s'accroît. Son taux au niveau des lésions est sans précédent dans l'histoire. Maintenant le vaccin ne fonctionne plus, ils sortent une troisième dose et pourtant la FDA veut approuver le vaccin mais ils ne peuvent pas... ils sont très proches de nous soumettre au pire des totalitarismes et nous devons tous résister. Une façon de résister est de refuser, et s'ils vous licencient, vous les poursuivez en justice. Nous voulons que des milliers et des milliers de personnes les poursuivent et aillent jusqu'à la Cour suprême.Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé