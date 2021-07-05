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Dr. Pasquale Bacco - Respiradores Artificiales (Subtitulos Español)
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0 view • July 05, 2021
El Dr. Pasquale Bacco intervino en el Congreso de los Diputados de Italia tras practicar autopsias a decenas de cadáveres diagnosticados en su estancia hospitalaria como COVID. Los protocolos provenientes de la OMS prohibían hacer autopsias a los cadáveres. Alegaban el carácter "tremendamente contagioso" de la enfermedad. Pronto se descubriría la FALSEDAD de esos protocolos por cuanto el Dr. Bacco comprobó que los cadáveres tenían trombos y por eso al enchufar los respiradores, morían. En esta intervención lamenta lo sucedido. Debieron comprobar los protocolos y no lo hicieron. En su comparecencia habla de "hemos disparado a los pulmones". NO HABÍA VIRUS, solo trombos. Y un virus no puede provocar eso. QUIÉN MINTIÓ. No era una neumonía respiratoria. Los chinos mintieron. La OMS mintió. El Dr. Bacco, tras descubrir la verdad, cambió el tratamiento: anti-inflamatorios.
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