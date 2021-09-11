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11.09.2021. Голуби замерли. Почему? (Выпуск № 217 часть I (1)).
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15641 views • September 11, 2021
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Содержание:
00:17 Голуби замерли. https://ok.ru/video/3172396239570.
03:18 Зомби Апокалипсис, Друзья! https://www.youtube.com/watch?v=RIXBaYl9W9k.
08:47 Франция этим вечером. https://vk.com/olgachetverikova?w=wall-49622204_500695. https://t.me/Protestnarod/11184.
10:26 Новая Франция. Важно! https://www.youtube.com/watch?v=bB1D-WM6_aA.
10:40 Франция протестует против ковидных мер, а врачи в США говорят об апокалипсисе - Россия 2. https://www.youtube.com/watch?v=eVL0Oictvaw.
14:10 Раздача щедрых глобалистских пайков во Вьетнаме обнищавшему населению в честь какого-то вируса. https://www.youtube.com/watch?v=JPGoME5aQX4.
17:27 Провал операции по выгону из торгового центра всех антиваксеров. https://www.youtube.com/watch?v=TYhdyzdaaq8.
19:10 Голос Германии-на врачей и судей начались гонения. https://www.youtube.com/watch?v=cEeDDVjqcTs.
23:14 МАРШ КИЕВЛЯН 24 июля против ПРИ-нудительной ВИТАМИНКИ. https://www.youtube.com/watch?v=kPKwhOMhoww.
27:29 АМЕРИКА ГОТОВИТСЯ К КАТАСТРОФЕ. https://www.brighteon.com/344a4b5a-e9c0-42f8-8e98-956c931b1661.
32:10 "ИЛИ ВМЕСТЕ В РАЙ, ИЛИ НИКТО В АД!" СОВЕТЫ СТАРЦА ДОСИФЕЯ (ГРЕЦИЯ). https://www.youtube.com/watch?v=yy0P84qp0X8.
38:26 Аграрные корпорации заходят в Украину. https://www.youtube.com/watch?v=UTJz91q9Hh4.
44:04 Копты - мученики. История и современность. https://www.youtube.com/watch?v=5XxGXLVLB8c.
49:22 [Ежи Сармат] Различия коптской и православной церкви. https://www.youtube.com/watch?v=fq9Xvyal094.
Сегодня мы узнаем, как проходят противоэпидемиологические протесты в различных уголках нашей планеты. Также поговорим о том, что глобалисты готовят свое спасение. Послушаем советы греческого старца Досифея. Поговорим о различиях коптской и православной веры.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:17 Голуби замерли. https://ok.ru/video/3172396239570.
03:18 Зомби Апокалипсис, Друзья! https://www.youtube.com/watch?v=RIXBaYl9W9k.
08:47 Франция этим вечером. https://vk.com/olgachetverikova?w=wall-49622204_500695. https://t.me/Protestnarod/11184.
10:26 Новая Франция. Важно! https://www.youtube.com/watch?v=bB1D-WM6_aA.
10:40 Франция протестует против ковидных мер, а врачи в США говорят об апокалипсисе - Россия 2. https://www.youtube.com/watch?v=eVL0Oictvaw.
14:10 Раздача щедрых глобалистских пайков во Вьетнаме обнищавшему населению в честь какого-то вируса. https://www.youtube.com/watch?v=JPGoME5aQX4.
17:27 Провал операции по выгону из торгового центра всех антиваксеров. https://www.youtube.com/watch?v=TYhdyzdaaq8.
19:10 Голос Германии-на врачей и судей начались гонения. https://www.youtube.com/watch?v=cEeDDVjqcTs.
23:14 МАРШ КИЕВЛЯН 24 июля против ПРИ-нудительной ВИТАМИНКИ. https://www.youtube.com/watch?v=kPKwhOMhoww.
27:29 АМЕРИКА ГОТОВИТСЯ К КАТАСТРОФЕ. https://www.brighteon.com/344a4b5a-e9c0-42f8-8e98-956c931b1661.
32:10 "ИЛИ ВМЕСТЕ В РАЙ, ИЛИ НИКТО В АД!" СОВЕТЫ СТАРЦА ДОСИФЕЯ (ГРЕЦИЯ). https://www.youtube.com/watch?v=yy0P84qp0X8.
38:26 Аграрные корпорации заходят в Украину. https://www.youtube.com/watch?v=UTJz91q9Hh4.
44:04 Копты - мученики. История и современность. https://www.youtube.com/watch?v=5XxGXLVLB8c.
49:22 [Ежи Сармат] Различия коптской и православной церкви. https://www.youtube.com/watch?v=fq9Xvyal094.
Сегодня мы узнаем, как проходят противоэпидемиологические протесты в различных уголках нашей планеты. Также поговорим о том, что глобалисты готовят свое спасение. Послушаем советы греческого старца Досифея. Поговорим о различиях коптской и православной веры.
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