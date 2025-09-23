BATALLA CON LA OSCURIDAD

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
En "Decentralized TV", la conversación se centró en el asesinato de Charlie Kirk y sus repercusiones culturales y políticas. El periodista Alex Newman destacó las tácticas violentas de grupos como Antifa, el papel subversivo de George Soros y los orígenes históricos del control gubernamental sobre la educación a través de figuras como Robert Owen, Horace Mann y John Dewey. También se abordaron la censura, los riesgos de la inteligencia artificial y las consecuencias económicas de las políticas de la Reserva Federal. Se hizo hincapié en la descentralización, la responsabilidad personal y la educación en casa como estrategias para preservar la libertad. Más allá de la política, el segmento trató el trabajo periodístico de Newman, sus intereses personales como los bosques comestibles y los planes futuros, incluido un estudio para probar robots humanoides, además de promocionar productos y servicios relacionados.
Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home