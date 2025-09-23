BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
BATALLA CON LA OSCURIDAD
Brighteon Interview Highlight – Español
17 views • 24 hours ago

En "Decentralized TV", la conversación se centró en el asesinato de Charlie Kirk y sus repercusiones culturales y políticas. El periodista Alex Newman destacó las tácticas violentas de grupos como Antifa, el papel subversivo de George Soros y los orígenes históricos del control gubernamental sobre la educación a través de figuras como Robert Owen, Horace Mann y John Dewey. También se abordaron la censura, los riesgos de la inteligencia artificial y las consecuencias económicas de las políticas de la Reserva Federal. Se hizo hincapié en la descentralización, la responsabilidad personal y la educación en casa como estrategias para preservar la libertad. Más allá de la política, el segmento trató el trabajo periodístico de Newman, sus intereses personales como los bosques comestibles y los planes futuros, incluido un estudio para probar robots humanoides, además de promocionar productos y servicios relacionados.


Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home

mike adamsspecial reportinterviewsbrighteon broadcast newsdtv
