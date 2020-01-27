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Mark Passio - Das wahre Gesetz der Anziehung - Natural Law _ Naturgesetze 1_3 deutsch
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24 views • January 27, 2020
Mark Passio spricht über das Herzstück seiner Arbeit, die Naturgesetze. Oder anders gesagt das Gesetz der Anziehung oder die hermetischen Gesetze. Dies ist eine vollständige und 100%ig funktionierende Version davon. Mark erklärt wie sie funktionieren, wie sie sich in unseren Leben in erkennbaren Effekten zeigen und wie man sie anwenden kann. Er erklärt den Unterschied zwischen richtig und falsch und definiert was ein Recht ist.
Wenn Ihr dieses Wissen für wertvoll erachtet, verbreitet es.
Großer Dank geht an AlphaVuk für seine Arbeit und Übersetzung des Videos
www.alphavuk.net
Mark Passios Homepage:
www.whatonearthishappening.com
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