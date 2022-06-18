Kako vzpostaviti dober stik z učenci in kako jih motivirati za učenje (NLP-tehnike in orodja), Jasmina Mazej

Po izobrazbi je prof. slovenščine in sociologije. V osnovni šoli poučuje otroke stare od 12 do 15 let. Ima 25 let delovne dobe, izkušenj z mladimi pa že veliko več, saj je že kot

študentka vodila mladinske delavnice, telovadbo za malčke in bila 7 let vzgojiteljica v koloniji.

Ker pa so jo medosebni odnosi, vzgoja in odraščanje vedno zelo zanimali, sem je izobraževala tudi na področju Imago terapije, predvsem pa na področju nevrolingvističnega programiranja, tako da je pridobila naslednje mednarodne certifikate – NLP Praktik, NLP Mojster, NLP Coach Praktik in NLPTrener.