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NEW ZEALAND TO SHUT DOWN COUNTRY AND IMPRISON ALL CITIZENS BECAUSE 2 PEOPLE DIED IN TRAFFIC ACCIDENTS YESTERDAY- THAT IS AS RIDCULOUS AS SHUTTING DOWN THE COUNTRY FOR 2 PEOPLE GETTING THE FLU
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https://www.transport.govt.nz/mot-resources/road-safety-resources/roadcrashstatistics
ABSURD TITLE EH ? THE PCR TEST IS FAKE THE CORONA VIRUS HAS NEVER BEEN ISOLATED.
THE ONLY THING THAT WILL SAVE NEW ZEALAND IS TO TAKE DOWN THE PRIME MINISTER AND THE MPs ; REMOVE AND IMPRISON THEM FOR FRAUD AND TREASON; CEASE LISTENING TO THE UNITED STATES; CEASE LISTENING TO THE UNITED NATIONS; AND CEASE LISTENING TO THE BILL GATES OWNED W.H.O. ; CEASE LISTENING TO GOVERNMENT OFFICIALS FROM NEW ZEALAND -THEY ARE TELLING LIES. U.S. FABRICATED LIES; FAUCI LIES; BILL GATES LIES.
HOLD NEW ELECTIONS AND EXECUTE ON SIGHT ANY POLITICIANS THAT SAYS OR WRITES A SINGLE EDICT ABOUT VACCINES, MASKS, PCR TESTING, VIRUSES. - IT INDICATES FRAUD. IT INDICATES A PRIORITY TARGET FOR PATRIOTS TO TAKE OUT ....ON SIGHT.
POLICE THAT VIOLATE THE MAGNA CARTA AND COMMON LAW LIBERTY GIVEN IN ENGLISH COMMON LAW. THESE ARE PRIORITY TARGETS. FIRE THE OFFICERS AND TELL THEM IF THEY COME BACK. THE FIRING WILL BE PERMANENT. THEY WILL BE BURIED. IF THEY LOOK CROSS-EYED AT SOMEONE WITH NO MASK - ARREST THEM AND FIRE THEM. FIND THEIR POLICE CHIEF AND FIRE THEM. TELL THEM IF THEY RETURN PATRIOTS WILL MAKE THE FIRING PERMANENT.
THE ONLY ACTION THAT WILL SOLVE COVID-19 TYRANNICAL ATTACK ON YOUR LIBERTIES; A BIOWEAPON ATTACK OF THE U.S. PENTAGON WITH THEIR CO-CONSPIRATORS, NIH, NIAID, CIA, FBI, PENCE AND TRUMP; CDC AND FDA; GATES AND FAUCI; AND THE DEMOCRATIC ..... IS A REVOLUTION
212 BSL4 BIOWEAPONS LABS IN THE UNITED STATES CREATED COVID-19 WHEN THE U.S. ARMY SOLD COVID-1 SARS TO CHINA IN 2015 ( BIDEN AND OSAMA BARRACK ); WHEN THE PENTAGON BUILT WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB FOR THEIR CO-CONSPIRATOR IN 2016; AND WHEN THE PENTAGON IN 2015 PLANNED THE OCTOBER 18, 2019 BIOWEAPONS ATTACK BY COLLUDING WITH THE UNITED NATIONS TO HOLD THE 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN WHILE FAUCI, NIH Dr DANIELLE ANDERSON, NIAID STAFFED WUHAN FOR THE ATTACK ON THE 120 COUNTRY's SOLDIERS;BECOMING BIOWEAPON VECTOR THAT ATTACKED THE WORLD. THIS IS A PENTAGON BIOWEAPON - NOT A CHINESE BIOWEAPON.
LISTEN TO THE MAN THAT WROTE THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT THAT THE JOINT CHIEFS OF STAFF, FAUCI, NIH, NIAID, FDA, AND CDC VIOLATED TO CONCOCT THIS TREASON ATTACK ON THE UNITED STATES AS AN AGGRESSOR USING THE W.H.O. AND U.N. TO FACILITATE THE ATTACKS ON THE WORLDs ECONOMIES.
https://banned.video/watch?id=5e3ded1680b7730025470ad3
COVID-19 WAS CREATED AT THE U.S. ARMY Ft DETRICK BSL4 BIOWEAPONS LAB
IT HAD GAIN OF FUNCTION DESIGNED AND ENGINEERS AT THE BSL4 BIOWEAPONS LABS IN UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA-CHAPEL HILL.
HERE ARE SOME OTHER LABS THAT WILL HAVE TO BE REMOVED AND DESTROYED ALONG WITH 14,000 DEATH SCIENTISTS THAT HAVE CREATED EVERY VIRUS FROM 1979 - COVID-19 ) https://bit.ly/2Wk7Qcp_BSL4_LABS_CO-CONSPIRATORS_FAUCI_GATES_PENTAGON_CHINA_DEMOCRAT_COMMUNISTS
THE 7th U N MILITARY GAME ATTACK HAD BEEN PLANNED FOR 7 YEARS - BY THE PENTAGON JCS.
THE JOINT CHIEFS OF STAFF PLANNED THE SEPTEMBER 11, 2001 ATTACK ON JUNE 1, 2001.
CHECK THE CANADA, NATO, PENTAGON SLIDES FOR YOURSELF. U.S. MARINE FIGHTER PILOT AND NORTHWEST AIRLINE PILOT Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
THESE ARE THE SAME TRAITORS WITH THE CIA WHO BOMBED THE OKLAHOMA CITY ALFRED P. MURRAH FEDERAL BUILDING - TO DESTROY GULF WAR 1 VETERAN MEDICAL RECORDS TO DENY CLAIMS DUE TO A FUCKED UP EXPERIMENTAL ANTHRAX VACCINE THAT WAS GIVEN TO 500,000 SOLDIERS AND 14,000 DIED.
TRUMPS CORONA WARPSPEED THAT VIOLATES THE NUREMBERG CODE AND GENEVA CONVENTION.
DON'T LISTEN TO ME, LISTEN TO CIA OPERATIVE CODY EXPLAIN HOW THIS CIA PENTAGON JOHN McCAIN ATTACK ON VETERANS WHEN DOWN.
[Sage of Quay Radio - Cody Snodgres - Black Ops, Oklahoma City and the CIA (Dec 2017)
https://youtu.be/Xch97nKTbC0 ]
THERE IS NO PANDEMIC
THERE IS NO COVID
THE TEST KITS ARE HARVESTING DNA AND INTRODUCING NANO GEL TRACKING
REFUSE THE FAKE PCR TESTS
IF ARRESTED, YOU HAVE THE RIGHT AND DUTY TO ESCAPE THE ILLEGAL DETENTION. FRAUDULENT ARRESTS MUST BE FOUGHT UP TO AND INCLUDING KILLING THE CAPTORS.
TIME TO ARM YOURSELVES NEW ZEALANDERS.
THE FAKE PCR TEST THAT IS CONTAMINATED.
PCR TESTS VIOLATE THE NUREMBERG CODE
ARRESTING YOUR PRIME MINISTER, MP s AND TYRANTS WHO BELIEVE THEY WILL INCARCERATE YOU IS YOUR DUTY. THE U.S. GOVERNMENT HAS DECLARED WAR ON YOU NZ. FAUCI AND GATES ARE ENEMY COMBATANTS.
ANTHONY FAUCI HAS BEEN MAKING EVERY VIRUS YOU EVER HEARD OF SINCE 1979 AND BILL GATES MARKETS THE VIRUS; AND THE VACCINE IS CREATED; AND THE CIA PENTAGON PICK A TARGET AND ATTACK.
TRUMP KNEW OF THE ATTACK AND WROTE EXECUTIVE ORDER WARPSPEED 30 DAYS EARLIER ON SEPTEMBER 19, 2019.
REMOVE TRUMP NOVEMBER 3, 2020
ENSURE BIDEN AND HARRIS ARE ALSO REMOVED BY NOT ELECTING THOSE 2 TRAITORS EITHER
WRITE IN JESSE VENTURA; NAVY SEAL; VIETNAM VETERAN; AND PATRIOT
WE CANNOT SAY THAT ANY LONGER ABOUT TRUMP.
https://padreperegrino.org/2020/08/nzquarantine/
ABSURD TITLE EH ? THE PCR TEST IS FAKE THE CORONA VIRUS HAS NEVER BEEN ISOLATED.
THE ONLY THING THAT WILL SAVE NEW ZEALAND IS TO TAKE DOWN THE PRIME MINISTER AND THE MPs ; REMOVE AND IMPRISON THEM FOR FRAUD AND TREASON; CEASE LISTENING TO THE UNITED STATES; CEASE LISTENING TO THE UNITED NATIONS; AND CEASE LISTENING TO THE BILL GATES OWNED W.H.O. ; CEASE LISTENING TO GOVERNMENT OFFICIALS FROM NEW ZEALAND -THEY ARE TELLING LIES. U.S. FABRICATED LIES; FAUCI LIES; BILL GATES LIES.
HOLD NEW ELECTIONS AND EXECUTE ON SIGHT ANY POLITICIANS THAT SAYS OR WRITES A SINGLE EDICT ABOUT VACCINES, MASKS, PCR TESTING, VIRUSES. - IT INDICATES FRAUD. IT INDICATES A PRIORITY TARGET FOR PATRIOTS TO TAKE OUT ....ON SIGHT.
POLICE THAT VIOLATE THE MAGNA CARTA AND COMMON LAW LIBERTY GIVEN IN ENGLISH COMMON LAW. THESE ARE PRIORITY TARGETS. FIRE THE OFFICERS AND TELL THEM IF THEY COME BACK. THE FIRING WILL BE PERMANENT. THEY WILL BE BURIED. IF THEY LOOK CROSS-EYED AT SOMEONE WITH NO MASK - ARREST THEM AND FIRE THEM. FIND THEIR POLICE CHIEF AND FIRE THEM. TELL THEM IF THEY RETURN PATRIOTS WILL MAKE THE FIRING PERMANENT.
THE ONLY ACTION THAT WILL SOLVE COVID-19 TYRANNICAL ATTACK ON YOUR LIBERTIES; A BIOWEAPON ATTACK OF THE U.S. PENTAGON WITH THEIR CO-CONSPIRATORS, NIH, NIAID, CIA, FBI, PENCE AND TRUMP; CDC AND FDA; GATES AND FAUCI; AND THE DEMOCRATIC ..... IS A REVOLUTION
212 BSL4 BIOWEAPONS LABS IN THE UNITED STATES CREATED COVID-19 WHEN THE U.S. ARMY SOLD COVID-1 SARS TO CHINA IN 2015 ( BIDEN AND OSAMA BARRACK ); WHEN THE PENTAGON BUILT WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB FOR THEIR CO-CONSPIRATOR IN 2016; AND WHEN THE PENTAGON IN 2015 PLANNED THE OCTOBER 18, 2019 BIOWEAPONS ATTACK BY COLLUDING WITH THE UNITED NATIONS TO HOLD THE 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN WHILE FAUCI, NIH Dr DANIELLE ANDERSON, NIAID STAFFED WUHAN FOR THE ATTACK ON THE 120 COUNTRY's SOLDIERS;BECOMING BIOWEAPON VECTOR THAT ATTACKED THE WORLD. THIS IS A PENTAGON BIOWEAPON - NOT A CHINESE BIOWEAPON.
LISTEN TO THE MAN THAT WROTE THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT THAT THE JOINT CHIEFS OF STAFF, FAUCI, NIH, NIAID, FDA, AND CDC VIOLATED TO CONCOCT THIS TREASON ATTACK ON THE UNITED STATES AS AN AGGRESSOR USING THE W.H.O. AND U.N. TO FACILITATE THE ATTACKS ON THE WORLDs ECONOMIES.
https://banned.video/watch?id=5e3ded1680b7730025470ad3
COVID-19 WAS CREATED AT THE U.S. ARMY Ft DETRICK BSL4 BIOWEAPONS LAB
IT HAD GAIN OF FUNCTION DESIGNED AND ENGINEERS AT THE BSL4 BIOWEAPONS LABS IN UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA-CHAPEL HILL.
HERE ARE SOME OTHER LABS THAT WILL HAVE TO BE REMOVED AND DESTROYED ALONG WITH 14,000 DEATH SCIENTISTS THAT HAVE CREATED EVERY VIRUS FROM 1979 - COVID-19 ) https://bit.ly/2Wk7Qcp_BSL4_LABS_CO-CONSPIRATORS_FAUCI_GATES_PENTAGON_CHINA_DEMOCRAT_COMMUNISTS
THE 7th U N MILITARY GAME ATTACK HAD BEEN PLANNED FOR 7 YEARS - BY THE PENTAGON JCS.
THE JOINT CHIEFS OF STAFF PLANNED THE SEPTEMBER 11, 2001 ATTACK ON JUNE 1, 2001.
CHECK THE CANADA, NATO, PENTAGON SLIDES FOR YOURSELF. U.S. MARINE FIGHTER PILOT AND NORTHWEST AIRLINE PILOT Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
THESE ARE THE SAME TRAITORS WITH THE CIA WHO BOMBED THE OKLAHOMA CITY ALFRED P. MURRAH FEDERAL BUILDING - TO DESTROY GULF WAR 1 VETERAN MEDICAL RECORDS TO DENY CLAIMS DUE TO A FUCKED UP EXPERIMENTAL ANTHRAX VACCINE THAT WAS GIVEN TO 500,000 SOLDIERS AND 14,000 DIED.
TRUMPS CORONA WARPSPEED THAT VIOLATES THE NUREMBERG CODE AND GENEVA CONVENTION.
DON'T LISTEN TO ME, LISTEN TO CIA OPERATIVE CODY EXPLAIN HOW THIS CIA PENTAGON JOHN McCAIN ATTACK ON VETERANS WHEN DOWN.
[Sage of Quay Radio - Cody Snodgres - Black Ops, Oklahoma City and the CIA (Dec 2017)
https://youtu.be/Xch97nKTbC0 ]
THERE IS NO PANDEMIC
THERE IS NO COVID
THE TEST KITS ARE HARVESTING DNA AND INTRODUCING NANO GEL TRACKING
REFUSE THE FAKE PCR TESTS
IF ARRESTED, YOU HAVE THE RIGHT AND DUTY TO ESCAPE THE ILLEGAL DETENTION. FRAUDULENT ARRESTS MUST BE FOUGHT UP TO AND INCLUDING KILLING THE CAPTORS.
TIME TO ARM YOURSELVES NEW ZEALANDERS.
THE FAKE PCR TEST THAT IS CONTAMINATED.
PCR TESTS VIOLATE THE NUREMBERG CODE
ARRESTING YOUR PRIME MINISTER, MP s AND TYRANTS WHO BELIEVE THEY WILL INCARCERATE YOU IS YOUR DUTY. THE U.S. GOVERNMENT HAS DECLARED WAR ON YOU NZ. FAUCI AND GATES ARE ENEMY COMBATANTS.
ANTHONY FAUCI HAS BEEN MAKING EVERY VIRUS YOU EVER HEARD OF SINCE 1979 AND BILL GATES MARKETS THE VIRUS; AND THE VACCINE IS CREATED; AND THE CIA PENTAGON PICK A TARGET AND ATTACK.
TRUMP KNEW OF THE ATTACK AND WROTE EXECUTIVE ORDER WARPSPEED 30 DAYS EARLIER ON SEPTEMBER 19, 2019.
REMOVE TRUMP NOVEMBER 3, 2020
ENSURE BIDEN AND HARRIS ARE ALSO REMOVED BY NOT ELECTING THOSE 2 TRAITORS EITHER
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