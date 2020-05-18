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Korona Ve İnfluenza (Grip) Kıyaslaması | Virolog Prof. Dr. Carsten Scheller
Corona Gerçeği
Corona Gerçeği
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84 views • May 18, 2020
Almanya'nın yakın tarihinde şimdiye kadarki en kötü influenza yılı 2018 kışıydı.
8 haftalık bir süre içinde Almanya'da yaklaşık 25.000 insan öldü.
Bugün korona virüsünde yapıldığı gibi o zaman da bu ölümlerin medyatik bir şekilde duyurulduğunu düşünün...
Her hafta şöyle haberler alırdık;
İlk hafta Almanya'da 100 kişi öldü.
Sonra 1.000 kişi öldü.
Sonraki hafta 5.000 kişi öldü.
Sonra 8.000 kişi…
Sonra sayılar yavaşça tekrar azalırdı.
Duyurular hep bu şekilde medyatik yapılıyor olsaydı durum çok çok dramatik olurdu.
Neyse ki korona ile bu tip bir durumdan çok çok uzaktayız.
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Güncel Corona Gerçekleri için sitemizi takip edebilirsiniz.
https://www.coronagercegi.com
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Corona Virüsü Paniğini Sorgulayan 12 Uzman - İngiliz Online Haber Sitesi OffGuardian'ın Haberi
https://www.coronagercegi.com/post/co...
Haberin Videosu (Doctors and scientists against Coronavirus)
https://youtu.be/E_gMT4_PDJI?t=3453 (57:34 -1:12:16)

● Prof. Dr. Sucharit Bhakdi
● Dr. Wolfgang Wodarg
● Prof. Dr. Joel Kettner
● Prof. Dr. John Ioannidis
● Dr. Yoram Lass
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► Kaynak/Source: https://youtu.be/1wZf3r7xL_k
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