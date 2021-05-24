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24.05.2021. Маски начинают спадать (Выпуск № 202 часть II (1)).
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7581 views • May 21, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:25 Письмо слушателя. О масках.
04:45 Письмо слушателя. 5G тестирование в Индии.
05:39 Письмо слушателя. Ситуация в Индии.
13:44 МИКРОСИСТЕМЫ В ВАКЦИНАХ. ВАЖНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО! ЧЕРЕЗ ВАКЦИНЫ БУДУТ ЧИПИРОВАТЬ! https://www.brighteon.com/c942e85b-2b9c-4975-913d-4a2ffb387f2b.
18:49 Я против принудительной вакцинации от covid-19!
https://www.brighteon.com/3f5d78c9-3981-4f9f-aac5-cf6cf8c9a8fd.
23:00 Письмо слушателя. О магнитах.
26:43 Православные прокляли храм Минобороны на первой же службе. ДА ЭТО Ж ****ТЬ ФИЛИАЛ АДА НА ЗЕМЛЕ!! https://www.youtube.com/watch?v=hjg3cBYT3bg.
34:01 Большинство протестантов идут в ад. Свидетельство протестантки.
https://www.youtube.com/watch?v=Afe4T28zt_0&;t=911s.
52:19 О БЕСНОВАТЫХ И КОЛДУНАХ. КАК ОТЛИЧИТЬ БЕСНОВАТОГО ОТ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОГО? https://www.youtube.com/watch?v=6368VYao56g.
01:01:02 Магия, чудо и гипноз: легендарные пианисты #ещенепознер.
https://www.youtube.com/watch?v=qS5sh9xNZHk.
01:01:57 Москва слезам не верит 2 серия (драма, реж. Владимир Меньшов, 1979 г.). https://www.youtube.com/watch?v=uUVd9j543s8&;t=0s.
01:05:24 "ОСТАНЕТСЯ 7% ОТ НАСЕЛЕНИЯ!" ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА НИКОЛАЯ О МИРОВОЙ ВОЙНЕ, КОЛДУНАХ И АНТИХРИСТЕ. https://www.youtube.com/watch?v=oiZzTMQQRT4&;list=TLPQMDkwNTIwMjG5hXbuf_JVfQ&index=25.
Сегодня мы поговорим о том, что уже на данный период времени становиться известна правда про нынешнюю пандемию. Также поговорим о ситуации с коронавирусом в Индии. Напомним, сто с помощью вакцинации от ковиз-д-19 чипируют население. Увидим как проходит служба в храме при Минобороны. Послушаем интервью протестантки, узнаем, что протестанты в основном попадают в ад. Напомним, что большинство людей не осознают собственных грехов.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:25 Письмо слушателя. О масках.
04:45 Письмо слушателя. 5G тестирование в Индии.
05:39 Письмо слушателя. Ситуация в Индии.
13:44 МИКРОСИСТЕМЫ В ВАКЦИНАХ. ВАЖНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО! ЧЕРЕЗ ВАКЦИНЫ БУДУТ ЧИПИРОВАТЬ! https://www.brighteon.com/c942e85b-2b9c-4975-913d-4a2ffb387f2b.
18:49 Я против принудительной вакцинации от covid-19!
https://www.brighteon.com/3f5d78c9-3981-4f9f-aac5-cf6cf8c9a8fd.
23:00 Письмо слушателя. О магнитах.
26:43 Православные прокляли храм Минобороны на первой же службе. ДА ЭТО Ж ****ТЬ ФИЛИАЛ АДА НА ЗЕМЛЕ!! https://www.youtube.com/watch?v=hjg3cBYT3bg.
34:01 Большинство протестантов идут в ад. Свидетельство протестантки.
https://www.youtube.com/watch?v=Afe4T28zt_0&;t=911s.
52:19 О БЕСНОВАТЫХ И КОЛДУНАХ. КАК ОТЛИЧИТЬ БЕСНОВАТОГО ОТ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОГО? https://www.youtube.com/watch?v=6368VYao56g.
01:01:02 Магия, чудо и гипноз: легендарные пианисты #ещенепознер.
https://www.youtube.com/watch?v=qS5sh9xNZHk.
01:01:57 Москва слезам не верит 2 серия (драма, реж. Владимир Меньшов, 1979 г.). https://www.youtube.com/watch?v=uUVd9j543s8&;t=0s.
01:05:24 "ОСТАНЕТСЯ 7% ОТ НАСЕЛЕНИЯ!" ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА НИКОЛАЯ О МИРОВОЙ ВОЙНЕ, КОЛДУНАХ И АНТИХРИСТЕ. https://www.youtube.com/watch?v=oiZzTMQQRT4&;list=TLPQMDkwNTIwMjG5hXbuf_JVfQ&index=25.
Сегодня мы поговорим о том, что уже на данный период времени становиться известна правда про нынешнюю пандемию. Также поговорим о ситуации с коронавирусом в Индии. Напомним, сто с помощью вакцинации от ковиз-д-19 чипируют население. Увидим как проходит служба в храме при Минобороны. Послушаем интервью протестантки, узнаем, что протестанты в основном попадают в ад. Напомним, что большинство людей не осознают собственных грехов.
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