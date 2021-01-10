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ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ
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831 views • January 10, 2021
Στην εποχή που έχουν βγάλει όλο το οπλοστάσιο των ψυχολογικών επιχειρήσεων, με τη χρήση της τεχνολογίας και των μέσων πληροφόρησης επιτυγχάνουν να δημιουργούν μια αντινοϊκή σύγχιση τεραστίου μεγέθους και νομίζω αυτό φάνηκε για μια ακόμα φορά από τα γεγονότα στην Αμερική. Προτού αναφερθώ λίγο σε αυτά παρουσίασα δυο λίγο περίεργα περιστατικά που συνέβησαν σήμερα στον κόσμο.
Στην Ελλάδα από την άλλη φαίνεται πως τα Θεοφάνεια “άφησαν πίσω του συντρίμμια” με τους “ειδικούς” να τρέχουν έντρομοι και να νιώθουν επιβεβαιωμένοι ήδη για μια επερχόμενη καταστροφή. Επίσης μας εξηγούν τι θα ήθελε από εμας ο Χριστός να κάνουμε στη γιορτή των Θεοφανείων. Και ενώ κυνηγούν ιερείς, σκοπεύουν άμεσα με το άνοιγμα των σχολείων να κανονικοποιήσουν τα τεστ. Τεστ που μέσα σε μια ώρα είναι ικανά να βγάλουν και θετικό και αρνητικό τον ίδιο άνθρωπο! Τεστ που τους κάνουν διαφήμιση στις κάμερες οι δημοσιοκάφροι.
Την ίδια στιγμή η Αγγλία σκοπεύει περαν της αύξησης των τεστ (που ήδη έχει κάνει και γι’αυτό αυξάνονται τα θετικά) να επιτύχει εμβολιασμό πάνω από 13 εκατομμυρίων ανθρώπων από τους πιο ευπαθείς ως τα μέσα Φεβρουαρίου. Και νοιαζονται τόσο που το να διωχνουν από το Marble Arch ακόμα και μια γριούλα που τάιζε τα περιστέρια αποτελεί “μέτρο προστασίας”
Για επικοινωνία: [email protected]
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Όλοι οι σύδεσμοι είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/apo-ti-skoni-tis-sygxisis-faneronetai-ena-kathestos-apanthropismou
Indonesia plane missing: Boeing lost contact after dropping 'more than 10,000ft in less than a minute'
https://news.sky.com/story/indonesia-plane-boeing-missing-after-losing-more-than-10-000ft-in-less-than-a-minute-12183054
Huge sinkhole opens up outside Italian hospital, forcing evacuation of Covid patients
https://edition.cnn.com/2021/01/08/europe/italy-hospital-sinkhole-scli-intl/index.html
Enormous sinkhole swallows bus and passengers in China, killing at least 6 people
https://edition.cnn.com/2020/01/14/asia/china-sinkhole-intl-hnk/index.html
TΣΑ!!!
https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/01/t.html
Michiel Vos in alle staten in Jinek: 'Vrouw en kind nog in Capitool'
https://translate.google.com/translate?hl=&;sl=nl&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.rtlnieuws.nl%2Fentertainment%2Fartikel%2F5207218%2Fmichiel-vos-alle-staten-vrouw-en-kind-zitten-capitool&anno=2&sandbox=1
Νέο βίντεο-σοκ: Αφροαμερικανός ασφαλίτης εκτελεί εν ψυχρώ την πατριώτισσα Άσλι Μπάμπιτ στο Καπιτώλιο
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/951960_vinteo-sok-afroamerikanos-asfalitis-ektelei-en-psyhro-tin
Here's what happens before she gets shot. Police had every reason to shoot. They were literally breaking into the room
https://mobile.twitter.com/WontPassDaBoof/status/1346960000376303619
Woman fatally shot as pro-Trump mob stormed the Capitol identified as Air Force veteran
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/01/07/ashli-babbitt-dead-capitol-riot/
Ashley Babbit WWG1WGA
https://twitter.com/Ashli_Babbitt/status/1303068347098038273
US Capitol police officer dead after clashing with pro-Trump mob
https://www.wsaz.com/2021/01/08/us-capitol-police-officer-dead-after-clashing-with-pro-trump-mob/
DC's Biggest Landmarks, Ranked by How Frequently They're Destroyed in Hollywood Movies
https://www.thrillist.com/entertainment/washington-dc/biggest-washington-dc-landmarks-destroyed-in-hollywood-movies
Αρχίζει νέα έρευνα για τον Μητροπολίτη Μόρφου
https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1098031
Καθηγητής Πνευμονολογίας: Αν είχαμε μπροστά μας τον Χριστό – Δείτε τι είπε (ΒΙΝΤΕΟ)
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%9a%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%a0%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%91%ce%bd-%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%ce%bc/
Θεοφάνεια - Δερμιτζάκης: Μην απορείτε γιατί θα είμαστε για πολύ καιρό σε lockdown
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Κραυγή αγωνίας από τους επιστήμονες - Έρχεται νέα επιδημική έκρηξη
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Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» κάνει rapid test… στον αέρα
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Άνοιγμα σχολείων με τεστ για κορωνοϊό εισηγείται η επιτροπή
https://www.sdna.gr/politiko-deltio/ellada/794436_anoigma-sholeion-me-test-gia-koronoio-eisigeitai-i-epitropi
Στην Ελλάδα από την άλλη φαίνεται πως τα Θεοφάνεια “άφησαν πίσω του συντρίμμια” με τους “ειδικούς” να τρέχουν έντρομοι και να νιώθουν επιβεβαιωμένοι ήδη για μια επερχόμενη καταστροφή. Επίσης μας εξηγούν τι θα ήθελε από εμας ο Χριστός να κάνουμε στη γιορτή των Θεοφανείων. Και ενώ κυνηγούν ιερείς, σκοπεύουν άμεσα με το άνοιγμα των σχολείων να κανονικοποιήσουν τα τεστ. Τεστ που μέσα σε μια ώρα είναι ικανά να βγάλουν και θετικό και αρνητικό τον ίδιο άνθρωπο! Τεστ που τους κάνουν διαφήμιση στις κάμερες οι δημοσιοκάφροι.
Την ίδια στιγμή η Αγγλία σκοπεύει περαν της αύξησης των τεστ (που ήδη έχει κάνει και γι’αυτό αυξάνονται τα θετικά) να επιτύχει εμβολιασμό πάνω από 13 εκατομμυρίων ανθρώπων από τους πιο ευπαθείς ως τα μέσα Φεβρουαρίου. Και νοιαζονται τόσο που το να διωχνουν από το Marble Arch ακόμα και μια γριούλα που τάιζε τα περιστέρια αποτελεί “μέτρο προστασίας”
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Κανάλι telegram:
https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Όλοι οι σύδεσμοι είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/apo-ti-skoni-tis-sygxisis-faneronetai-ena-kathestos-apanthropismou
Indonesia plane missing: Boeing lost contact after dropping 'more than 10,000ft in less than a minute'
https://news.sky.com/story/indonesia-plane-boeing-missing-after-losing-more-than-10-000ft-in-less-than-a-minute-12183054
Huge sinkhole opens up outside Italian hospital, forcing evacuation of Covid patients
https://edition.cnn.com/2021/01/08/europe/italy-hospital-sinkhole-scli-intl/index.html
Enormous sinkhole swallows bus and passengers in China, killing at least 6 people
https://edition.cnn.com/2020/01/14/asia/china-sinkhole-intl-hnk/index.html
TΣΑ!!!
https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/01/t.html
Michiel Vos in alle staten in Jinek: 'Vrouw en kind nog in Capitool'
https://translate.google.com/translate?hl=&;sl=nl&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.rtlnieuws.nl%2Fentertainment%2Fartikel%2F5207218%2Fmichiel-vos-alle-staten-vrouw-en-kind-zitten-capitool&anno=2&sandbox=1
Νέο βίντεο-σοκ: Αφροαμερικανός ασφαλίτης εκτελεί εν ψυχρώ την πατριώτισσα Άσλι Μπάμπιτ στο Καπιτώλιο
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/951960_vinteo-sok-afroamerikanos-asfalitis-ektelei-en-psyhro-tin
Here's what happens before she gets shot. Police had every reason to shoot. They were literally breaking into the room
https://mobile.twitter.com/WontPassDaBoof/status/1346960000376303619
Woman fatally shot as pro-Trump mob stormed the Capitol identified as Air Force veteran
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/01/07/ashli-babbitt-dead-capitol-riot/
Ashley Babbit WWG1WGA
https://twitter.com/Ashli_Babbitt/status/1303068347098038273
US Capitol police officer dead after clashing with pro-Trump mob
https://www.wsaz.com/2021/01/08/us-capitol-police-officer-dead-after-clashing-with-pro-trump-mob/
DC's Biggest Landmarks, Ranked by How Frequently They're Destroyed in Hollywood Movies
https://www.thrillist.com/entertainment/washington-dc/biggest-washington-dc-landmarks-destroyed-in-hollywood-movies
Αρχίζει νέα έρευνα για τον Μητροπολίτη Μόρφου
https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1098031
Καθηγητής Πνευμονολογίας: Αν είχαμε μπροστά μας τον Χριστό – Δείτε τι είπε (ΒΙΝΤΕΟ)
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%9a%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%a0%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%91%ce%bd-%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%ce%bc/
Θεοφάνεια - Δερμιτζάκης: Μην απορείτε γιατί θα είμαστε για πολύ καιρό σε lockdown
https://www.ethnos.gr/ellada/140477_theofaneia-dermitzakis-min-aporeite-giati-tha-eimaste-gia-poly-kairo-se-lockdown
Κραυγή αγωνίας από τους επιστήμονες - Έρχεται νέα επιδημική έκρηξη
https://www.efsyn.gr/ellada/ygeia/275797_kraygi-agonias-apo-toys-epistimones-erhetai-nea-epidimiki-ekrixi
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» κάνει rapid test… στον αέρα
https://youtu.be/YSONSNcK17s
Άνοιγμα σχολείων με τεστ για κορωνοϊό εισηγείται η επιτροπή
https://www.sdna.gr/politiko-deltio/ellada/794436_anoigma-sholeion-me-test-gia-koronoio-eisigeitai-i-epitropi
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