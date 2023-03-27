THE EU USA CONTROLLED POLITICIANS ARE MERE COMPROMISED NAZI COKE HEADS! - TIME TO CLEAN HOUSE

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THE EU WILL COLLAPSE WITH THESE KAMIKAZE UN-ELECTED PERVERTS AT THE WHEEL - THEY WILL TAKE YOU ALL OFF THE END OF THE CLIFF! BUT ONLY IF YOU ALLOW THEM TO OF COURSE! - TAKE BACK YOUR WORLD AND MAKE IT A BETTER PLACE, BANISH ALL NAZI FUNDED COLLABORATORS AND START AGAIN THE WORLD IS CHANGING - CHANGE WITH IT! :-)