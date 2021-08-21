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Agenda 2030 "Klimaerwärmung" 120 Jahre Deprogrammierung PART 5 von 7 (SD)
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295 views • August 21, 2021
Agenda 2030 "Klimaerwärmung" 120 Jahre Deprogrammierung PART 5
HD Download: (1920 x 1280p) 59fps (MKV) 4,73 GB
https://mega.nz/file/H84mkaBJ#0F4Lwnf1spogCQIQTXj5twPHLkedPvJ1RNDUcxcHwCc
Produzierte Versionen:
SD (1280 x 720p) 30fps (MP4) 💻 (Telegram Version)
HD (1920 x 1280p) 59fps (MKV) 🖥
Ich habe das Video aufgrund der Länge, in mehrere Abschnitte unterteilt.
Part 1 - 69 min. (Vorwort - Einleitung und Deprogrammierung)
Part 2 - 60 min. (Deprogrammierung)
Part 3 - 52 min. (Deprogrammierung)
Part 4 - 61 min. (Deprogrammierung)
Part 5 - 66 min. (Deprogrammierung)
Part 6 - 55 min. (Deprogrammierung)
Part 7 - 72 min. (Erklärung und Wetterereignisse)
Gesamtlaufzeit ca. 435 Minuten
Es ist Wichtig, dass du alle Abschnitte nacheinander schaust. Jeder Abschnitt ist ein wichtiger Bestandteil der Deprogrammierung jahrzehntelanger Klimagehirnwäsche. ✔️
Beschreibung folgt...
Produzent: ILLUMINATI-NEWS TV
http://t.me/ILLUMINATI_NEWS_TV
Themen:
Wetter, Brainwashing, Klimagehirnwäsche, Depopulation, Agenda 2030, NWO UN, United Nations, IPCC, UNCC, Climate Action, Klimaausschuss, Klimaziele, Great Reset, Climate Council, Manipulation, Illuminati-News TV, Geoengineering, Chemtrails, Haarp, Winter Weather, Flood, Record Cold, Record Heat, Blizzard, Nürnburgring, Co2, ARD Klimawarnung, Greta Thunberg, Klima, CO2 Belastung (Nährstoffe), Waldsterben, Treibhausgase, Ozonloch Lüge, Wetterereignisse, Klimawandel, Hochwasser, Hitzerekorde, Kälterekorde, Rekordschnee, Winterstürme, Wintereinbruch, Rekordhitze, Historic Weather, Google Timelaps, Joogle, Überschwemmungen, Klimamärchen, Klimalügen, Abrodung, 5G, Kahlschlagenergie, Biosprit, Marionette Angela Merkel (Rotarier - Freimaurer), Georgia Guidestones, Erfundener Klimawandel, Neue Weltordnung, New World Order, Deprogrammierung
HD Download: (1920 x 1280p) 59fps (MKV) 4,73 GB
https://mega.nz/file/H84mkaBJ#0F4Lwnf1spogCQIQTXj5twPHLkedPvJ1RNDUcxcHwCc
Produzierte Versionen:
SD (1280 x 720p) 30fps (MP4) 💻 (Telegram Version)
HD (1920 x 1280p) 59fps (MKV) 🖥
Ich habe das Video aufgrund der Länge, in mehrere Abschnitte unterteilt.
Part 1 - 69 min. (Vorwort - Einleitung und Deprogrammierung)
Part 2 - 60 min. (Deprogrammierung)
Part 3 - 52 min. (Deprogrammierung)
Part 4 - 61 min. (Deprogrammierung)
Part 5 - 66 min. (Deprogrammierung)
Part 6 - 55 min. (Deprogrammierung)
Part 7 - 72 min. (Erklärung und Wetterereignisse)
Gesamtlaufzeit ca. 435 Minuten
Es ist Wichtig, dass du alle Abschnitte nacheinander schaust. Jeder Abschnitt ist ein wichtiger Bestandteil der Deprogrammierung jahrzehntelanger Klimagehirnwäsche. ✔️
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