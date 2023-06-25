Список вопросов.00:00 — Вступление.

00:33 — Что означает выражение: «слишком много съели соли»?

03:12 — Насколько необходима постоянная внутренняя радость?

05:59 — Человек влюбляется потому, что у него открываются глаза души?

09:49 — В чём суть навязываемой человечеству тёмными терпимости-толерантности?

11:30 — Встречалось описание, что есть ундины, сильфиды, эльфы и даже те, которых считают лишь «сказочными» существами, гномы. Почему сейчас земляне так мало знают об этом?

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Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 80.

Читает Автор. https://youtu.be/HuecUICJzLY

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-80

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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