Pédocriminalité en France : «Il se passe des choses horribles», affirme Jacques Thomet

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Source : Epoch Times France https://www.youtube.com/watch?v=J0672xHxzNE - Journaliste : Henri-Michel Thalamy - 15 juillet 2021
Jacques Thomet a effectué toute sa carrière de journaliste à l’AFP, où il a travaillé pendant plus de 30 ans. Il a notamment exercé en tant que correspondant dans plusieurs pays d’Amérique du Nord et du Sud avant de revenir à Paris où il a été rédacteur en chef.
Depuis 2006, Jacques Thomet poursuit son travail d’investigation de façon indépendante. Ses enquêtes l’ont amené à écrire plusieurs ouvrages sur l’affaire Ingrid Betancourt, l’AFP et l’affaire Outreau.
Dans son dernier livre intitulé La Pédocratie à la française – La chute des intouchables, paru aux éditions Fabert, Jacques Thomet expose les résultats de dix années passées à enquêter sur la pédocriminalité en France.
Un livre dans lequel il dénonce « l’insupportable omerta en France sur les viols d’enfants », le silence, voire parfois la complaisance des médias, « la cécité de l’État », « l’impunité des prédateurs dans l’élite » et les complicités « actives ou passives » dont ils bénéficient, le crime organisé autour de réseaux pédocriminels, ainsi que « l’inertie judiciaire et policière » dans le cadre de plusieurs affaires.
Quel regard porte Jacques Thomet sur la façon dont les médias couvrent le sujet de la pédocriminalité ?
Comment expliquer « la mansuétude judiciaire » à l’égard des pédocriminels ? La France est-elle « l’eldorado des pédophiles » comme le déclarait Me Marie Grimaud en 2018 ?
En quoi l’affaire Outreau constitue-t-elle « un Hiroshima de l’enfance » selon Jacques Thomet ? Quel a été son impact sur les procès d’affaires pédocriminelles qui ont eu lieu depuis ?
Y a-t-il un déni de l’existence de réseaux pédocriminels en France ? Que valent les accusations de complotisme parfois avancées lorsque le sujet est abordé ? Comment faire la part des choses ?
« La chute des intouchables » est-elle inéluctable ou les affaires Matzneff et Duhamel sont-elles des épouvantails ?