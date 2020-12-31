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Pédocriminalité : Nos dirigeants savent TOUS que le système protège les réseaux pédocriminels !
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27 views • December 31, 2020
Source : https://youtu.be/bEdrZJLO47Q, publiée le 19 avril 2020.
Non, pas ça https://www.youtube.com/channel/UCD4gPQaqA3Mldd3SKqII6fA
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Notes de OhDitCé!
- Cette vidéo a été réalisée dans le but de convaincre les forces de l'Ordre de réagir face à ce système criminel qui nous gouverne.
- Celle-ci leur est réservée, âmes sensibles, attention : https://youtu.be/L3oDtFYBQfI
👉À 6 ans sa fille est déflorée analement et vaginalement. Des faits horribles se produiraient dans une Maison d'Enfants à Caractère social : https://youtu.be/8pxIfN6y6so
👉Agée de 17 ans aujourd'hui, Clara dit avoir été violée par son géniteur, par le Maire de Thionville, par des médecins, par un Policier : https://youtu.be/NGE7ZjGxVuE
👉Tirelire pour imprimer des banderoles, des autocollants... afin d'attirer l'attention : https://www.paypal.com/pools/c/8rVOMF...
👉Vidéo à ne pas rater : https://youtu.be/5_vTjN5_o6w
👉Carte des rassemblements : https://urlz.fr/e4nN
👉Coordination des rassemblements : [email protected]
👉Co-voiturage : https://www.lateamargus.org/covoitura...
👉Extrait d'un reportage qui ne devrait pas être diffusé à la Tv : https://youtu.be/azU7RZ2kK_g
👉Drogue + partouze avec une vingtaine d'hommes, un EuroDéputé Hongrois cherche à fuir ! : https://youtu.be/uGCEtyfYGWo
👉C'est TF1 qui le dit : https://youtu.be/5mj0NqYlK0g
👉ESPOIR : Vous devriez retrouver espoir après avoir visionné cette trop courte vidéo (3 minutes 13) https://youtu.be/G4E2JcgogNs
👉Et si c’était votre enfant ? : https://youtu.be/jJsD_cVYQoE
👉La peur change camp (3 minutes 03) : https://youtu.be/sOHvJ8AXEso
👉Cette jeunesse donne espoir : https://youtu.be/B0ubs2qyYC0
👉DANGER : Seuls 20 cybers-patrouilleurs protègent nos enfants sur la toile.
Un protecteur des enfants le fait remarquer à Macron (1 minutes 31, excellent !) : https://youtu.be/DE5O9R_oRh0
👉VIDEO ÉMOUVANTE destinée et réservée aux Forces de l’ordre (2 minutes 32) : https://youtu.be/L3oDtFYBQfI
👉Court extrait de la version 2020 du film interdit à sa sortie «Les ballets écarlates» réalisé par Jean-Pierre Mocky (1 minute 07) : https://youtu.be/bnQnwOrx1zE
👉Film complet (1 heure 22) :
https://youtu.be/HHCnITXKoHg
👉MALADE POUR RESTER EN PRISON : Cet homme l'affirme (philippe Pascot), il aurait vu le rapport de Police, Balkany a mis son kiki dans la bouche d’une dame en la menaçant avec un 357 Magnum (arme de poing), (1 minute 05) : https://youtu.be/GBjloLFtpL8
👉PÉDOCRIMINELS À LA DGSI ? (Police Nationale), d’après cette Homme, OUI (29 minutes 38) : https://youtu.be/xyC4BZAvz_g
👉 UNE GENDARME ASSASSINÉE dans sa caserne (24 septembre 2011).
Pour la Gendarmerie qui a enquêté sur la Gendarmerie, il s'agit d'un suicide (3 minutes 20) : https://youtu.be/MMltWgEPkAI
Lors du déménagement de l'appartement du drame, la famille a découvert une seconde douille !!!
Elle demande très logiquement la réouverture de l'enquête.
👉UN EX-COMMANDANT aux Renseignements Généraux parle de l’affaire « Coral » (Jack Lang) (1 minute 46) : https://youtu.be/mOgMOl-N6qw
👉LES RÉSEAUX PÉDOCRIMINELS sont protégés par le système (politique, juridique, médiatique...) Ils sont tous au courant (4 minutes 32) : https://youtu.be/bEdrZJLO47Q
👉UN JUGE POUR ENFANTS (Dijon), proposait le viol de sa fille de 12 ans sur un site libertin (1 minute 31) : https://youtu.be/qNg8Qv2hOuo
👉VIOLS, TORTURE, SACRIFICES D’ENFANTS...(Pas en vidéo, n’ayez crainte !) 3 heures 30 d'interview sur l'affaire 'AMIDLISA" : https://youtu.be/hFkPep3BkRM
👉PEU COURANT : extrait du reportage "Zandvoort, le fichier de la honte" présenté par Karl Zéro (1 minute 11) : https://youtu.be/YWjvMfg_9_4
👉FORCES DE L’ORDRE : écoutez cette dame (1 minute 03) : https://youtu.be/CYxReEmWjWE
👉PLAINTE CONTRE JACK LANG ET PIERRE MOSCOVICI POUR VIOL EN RÉUNION (1 minute 16) : https://youtu.be/03zVimphr8Y
👉Un CRS EXCEPTIONNEL : https://youtu.be/D3TnYRZLVmg
Éveillez-vous et éveillez vos voisins !
Si de bonnes âmes souhaitent nous aider dans notre combat contre les réseaux pédocriminels protégés par le système, vous pouvez être efficace en ne faisant que copier ce commentaire pour le coller sous n’importe quelle vidéo.
Par avance nos enfants vous remercient.
Pour faire un copier/coller :
⁃ Vous sélectionnez le message.
(Clic gauche avant le premier caractère du commentaire, vous restez appuyé sur ce bouton gauche, vous ne le relâchez qu’après être descendu et vous être positionné après le dernier caractère)
Théoriquement, le message doit apparaître grisé.
Vous faites maintenant un clic droit sur le message et vous sélectionnez «copier».
Vous vous rendez maintenant sous une vidéo quelconque dans la zone de commentaire.
Vous faites un clic droit dans cette zone et vous sélectionnez «coller».
Le tour est joué, vous avez participé !
Merci.
Non, pas ça https://www.youtube.com/channel/UCD4gPQaqA3Mldd3SKqII6fA
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Notes de OhDitCé!
- Cette vidéo a été réalisée dans le but de convaincre les forces de l'Ordre de réagir face à ce système criminel qui nous gouverne.
- Celle-ci leur est réservée, âmes sensibles, attention : https://youtu.be/L3oDtFYBQfI
👉À 6 ans sa fille est déflorée analement et vaginalement. Des faits horribles se produiraient dans une Maison d'Enfants à Caractère social : https://youtu.be/8pxIfN6y6so
👉Agée de 17 ans aujourd'hui, Clara dit avoir été violée par son géniteur, par le Maire de Thionville, par des médecins, par un Policier : https://youtu.be/NGE7ZjGxVuE
👉Tirelire pour imprimer des banderoles, des autocollants... afin d'attirer l'attention : https://www.paypal.com/pools/c/8rVOMF...
👉Vidéo à ne pas rater : https://youtu.be/5_vTjN5_o6w
👉Carte des rassemblements : https://urlz.fr/e4nN
👉Coordination des rassemblements : [email protected]
👉Co-voiturage : https://www.lateamargus.org/covoitura...
👉Extrait d'un reportage qui ne devrait pas être diffusé à la Tv : https://youtu.be/azU7RZ2kK_g
👉Drogue + partouze avec une vingtaine d'hommes, un EuroDéputé Hongrois cherche à fuir ! : https://youtu.be/uGCEtyfYGWo
👉C'est TF1 qui le dit : https://youtu.be/5mj0NqYlK0g
👉ESPOIR : Vous devriez retrouver espoir après avoir visionné cette trop courte vidéo (3 minutes 13) https://youtu.be/G4E2JcgogNs
👉Et si c’était votre enfant ? : https://youtu.be/jJsD_cVYQoE
👉La peur change camp (3 minutes 03) : https://youtu.be/sOHvJ8AXEso
👉Cette jeunesse donne espoir : https://youtu.be/B0ubs2qyYC0
👉DANGER : Seuls 20 cybers-patrouilleurs protègent nos enfants sur la toile.
Un protecteur des enfants le fait remarquer à Macron (1 minutes 31, excellent !) : https://youtu.be/DE5O9R_oRh0
👉VIDEO ÉMOUVANTE destinée et réservée aux Forces de l’ordre (2 minutes 32) : https://youtu.be/L3oDtFYBQfI
👉Court extrait de la version 2020 du film interdit à sa sortie «Les ballets écarlates» réalisé par Jean-Pierre Mocky (1 minute 07) : https://youtu.be/bnQnwOrx1zE
👉Film complet (1 heure 22) :
https://youtu.be/HHCnITXKoHg
👉MALADE POUR RESTER EN PRISON : Cet homme l'affirme (philippe Pascot), il aurait vu le rapport de Police, Balkany a mis son kiki dans la bouche d’une dame en la menaçant avec un 357 Magnum (arme de poing), (1 minute 05) : https://youtu.be/GBjloLFtpL8
👉PÉDOCRIMINELS À LA DGSI ? (Police Nationale), d’après cette Homme, OUI (29 minutes 38) : https://youtu.be/xyC4BZAvz_g
👉 UNE GENDARME ASSASSINÉE dans sa caserne (24 septembre 2011).
Pour la Gendarmerie qui a enquêté sur la Gendarmerie, il s'agit d'un suicide (3 minutes 20) : https://youtu.be/MMltWgEPkAI
Lors du déménagement de l'appartement du drame, la famille a découvert une seconde douille !!!
Elle demande très logiquement la réouverture de l'enquête.
👉UN EX-COMMANDANT aux Renseignements Généraux parle de l’affaire « Coral » (Jack Lang) (1 minute 46) : https://youtu.be/mOgMOl-N6qw
👉LES RÉSEAUX PÉDOCRIMINELS sont protégés par le système (politique, juridique, médiatique...) Ils sont tous au courant (4 minutes 32) : https://youtu.be/bEdrZJLO47Q
👉UN JUGE POUR ENFANTS (Dijon), proposait le viol de sa fille de 12 ans sur un site libertin (1 minute 31) : https://youtu.be/qNg8Qv2hOuo
👉VIOLS, TORTURE, SACRIFICES D’ENFANTS...(Pas en vidéo, n’ayez crainte !) 3 heures 30 d'interview sur l'affaire 'AMIDLISA" : https://youtu.be/hFkPep3BkRM
👉PEU COURANT : extrait du reportage "Zandvoort, le fichier de la honte" présenté par Karl Zéro (1 minute 11) : https://youtu.be/YWjvMfg_9_4
👉FORCES DE L’ORDRE : écoutez cette dame (1 minute 03) : https://youtu.be/CYxReEmWjWE
👉PLAINTE CONTRE JACK LANG ET PIERRE MOSCOVICI POUR VIOL EN RÉUNION (1 minute 16) : https://youtu.be/03zVimphr8Y
👉Un CRS EXCEPTIONNEL : https://youtu.be/D3TnYRZLVmg
Éveillez-vous et éveillez vos voisins !
Si de bonnes âmes souhaitent nous aider dans notre combat contre les réseaux pédocriminels protégés par le système, vous pouvez être efficace en ne faisant que copier ce commentaire pour le coller sous n’importe quelle vidéo.
Par avance nos enfants vous remercient.
Pour faire un copier/coller :
⁃ Vous sélectionnez le message.
(Clic gauche avant le premier caractère du commentaire, vous restez appuyé sur ce bouton gauche, vous ne le relâchez qu’après être descendu et vous être positionné après le dernier caractère)
Théoriquement, le message doit apparaître grisé.
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Le tour est joué, vous avez participé !
Merci.
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