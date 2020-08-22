© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Halte au traumatisme des enfants par BigPharma et ses affidés !!! - Silvano Trotta
Follow
1
Download MP3
Share
Report
8 views • August 22, 2020
22 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=OGFDvBAcdU0
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Bonne Nouvelle ! Explosion de Cas !
Pourquoi l'explosion du nombre de nouveaux positifs au Covid19 est une bonne nouvelle !
Sources :
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-port-du-masques-pour-les-enfants-cest-de-la-maltraitance
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-19-une-mutation-aurait-rendu-le-virus-moins-virulent-1233806
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/covid-19-une-mutation-aurait-elle-rendu-le-virus-plus-contagieux-mais-moins-virulent_2133261.html
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-sante/non-la-covid-19-nest-pas-devenue-moins-dangereuse-443171
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-la-motivation-de-la-population-a-suivre-les-mesures-degringole
https://www.ladepeche.fr/2020/08/15/le-haut-conseil-de-la-sante-publique-preconise-le-port-systematique-du-masque-y-compris-en-famille-9021138.php
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-une-epidemie-deconcertante-retour-vers-le-futur
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Bonne Nouvelle ! Explosion de Cas !
Pourquoi l'explosion du nombre de nouveaux positifs au Covid19 est une bonne nouvelle !
Sources :
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-port-du-masques-pour-les-enfants-cest-de-la-maltraitance
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-19-une-mutation-aurait-rendu-le-virus-moins-virulent-1233806
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/covid-19-une-mutation-aurait-elle-rendu-le-virus-plus-contagieux-mais-moins-virulent_2133261.html
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-sante/non-la-covid-19-nest-pas-devenue-moins-dangereuse-443171
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-la-motivation-de-la-population-a-suivre-les-mesures-degringole
https://www.ladepeche.fr/2020/08/15/le-haut-conseil-de-la-sante-publique-preconise-le-port-systematique-du-masque-y-compris-en-famille-9021138.php
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-une-epidemie-deconcertante-retour-vers-le-futur
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.