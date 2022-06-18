Slovenska rodovna šola, Jasna Martinjak

www.rodnazemlja.eu/slovenska-rodovna-sola

Najava: Je mama, babica, oblikovalka in povezovalka. Je ustanoviteljica in gonilo Zavoda Rodna Zemlja in Gibanja Triglav z Vaškimi večeri. Več o njej in njenem delu je moč najti na https://www.rodnazemlja.eu/biojasnamartinjak



Predstavila nam bo bistvo izobraževanja otroka skozi svojo izkušnjo materinstva, šolanja v sistemu, raziskovanja ruske Rodovne šole in naše slovenske zgodovine, izstopa njenih otrok iz sistemskega šolanja pred več kot desetimi leti in njen pogled na vključevanje otroka v področja, ki naj bi pripadala odraslim