Slovenska rodovna šola, Jasna Martinjak

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www.rodnazemlja.eu/slovenska-rodovna-sola
Najava: Je mama, babica, oblikovalka in povezovalka. Je ustanoviteljica in gonilo Zavoda Rodna Zemlja in Gibanja Triglav z Vaškimi večeri. Več o njej in njenem delu je moč najti na https://www.rodnazemlja.eu/biojasnamartinjak
Predstavila nam bo bistvo izobraževanja otroka skozi svojo izkušnjo materinstva, šolanja v sistemu, raziskovanja ruske Rodovne šole in naše slovenske zgodovine, izstopa njenih otrok iz sistemskega šolanja pred več kot desetimi leti in njen pogled na vključevanje otroka v področja, ki naj bi pripadala odraslim