پاسخهایی صادقانه به پرسش های چالش برانگیز شما /Jan 22, 2023



پاسخهایی صادقانه به شفافیت نور به پرسشهای چالش برانگیز و احیانا شیطنت آمیز هم میهنان ایرانی! #رضا_هازلی این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش با اجرای دوست و برادر همرزمم #شهبد_امیری که پخش مستقیم میشود را ببینید وآنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید در ضمن تمام ویدیو های ما بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، این کانال را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید. ❗️❗️❗️❗️❗️❗️👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇❗️❗️❗️❗️❗️❗️





https://kaaa.info

https://youtube.com/c/MehriranTV

https:// www.brighteon.com/channels/Me...

https://rumble.com/c/c-1635233

https://www.instagram.com/mehriran.tv

https://t.me/MehriranTV

[email protected]

[email protected]

Tel: +49 1788549216