پاسخهایی صادقانه به پرسش های چالش برانگیز شما /Jan 22, 2023

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پاسخهایی صادقانه به شفافیت نور به پرسشهای چالش برانگیز و احیانا شیطنت آمیز هم میهنان ایرانی! #رضا_هازلی این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش با اجرای دوست و برادر همرزمم #شهبد_امیری که پخش مستقیم میشود را ببینید وآنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید در ضمن تمام ویدیو های ما بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، این کانال را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید. ❗️❗️❗️❗️❗️❗️👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇❗️❗️❗️❗️❗️❗️
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