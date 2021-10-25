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25.10.2021. Ежемесячный штраф за отказ от (Выпуск № 223 часть II).
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10830 views • October 25, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:26 Ежемесячный штраф за отказ от. https://www.youtube.com/watch?v=OEUz_zhBeoU.
08:39 Экстренное сообщение от известного доктора. https://www.youtube.com/watch?v=v52vxm7YA7Y.
11:22 Видео. https://bastyon.com/ivansbobrovs?v=396c2747eb63aabca073e1a5cf3ec8d527c71bd9bcf485e36e449b485df15412.
15:40 Рассказ жителя Австралии ! Жутко слушать о той жизни !//Америка народ американцы Австралия США. https://www.youtube.com/watch?v=rB_QZcMD3JE.
18:36 Перше покарання за підроблений COVID-сертифікат в Україні: новини про коронавірус. https://www.youtube.com/watch?v=CvmpQd9OWmQ&;t=2s.
21:27 Почему нельзя покупать ку@р-коды. https://www.youtube.com/watch?v=2lWPrYMDyKY.
23:10 В Челябинской области выпустили рекламу QR кодов. https://www.youtube.com/watch?v=dCIkbouAtQY.
24:07 Пилоты @southwestair выигрывают! Достойный пример борьбы 🚀против тирании. https://www.youtube.com/watch?v=0gfXFeigHQQ.
26:16 Что за хрень происходит в Подмосковье??? Тренировка эвакуации или пыль в глаза??? https://www.youtube.com/watch?v=lHXLcYGOtQc.
32:25 Письмо слушателя. Таблички в школе.
32:27 В Саратове будет создан центр ВОЗ по готовности к пандемиям. http://news.sarbc.ru/main/2021/02/15/257721.html.
33:29 Письмо слушателя. Палочка в нос.
35:27 что подписываем в больнице? https://t.me/renovating_the_world_order/5367)на.
36:43 Письмо слушателя. Отказ от документов.
46:28 Двое из ларца, одинаковых с лица - УХОДЯТ ЕГО!!! https://www.youtube.com/watch?v=DTkR6Ykbihw.
01:10:18 Старец Гавриил: все о коронавирусе (Крест маслом, закрытие Церквей, дезинфекция Лжицы, голод). https://youtu.be/bi23W-3ZZLk?t=349.
01:15:58 15 октября в Риме церемония открытия Адских Врат. https://www.youtube.com/watch?v=ScqmupxpAmc.
01:21:23 ЧЕТА ГЕЙТС - САТАНИСТЫ... Спасители человечества с перевернутыми крестами. https://3rm.info/main/80109-cheta-gejts-satanisty-spasiteli-chelovechestva-s-perevernutymi-krestami-foto.html.
01:21:37 Австралийский телеканал показал кадры сатанистской церемонии во время вечерних новостей. https://daily.afisha.ru/news/53700-avstraliyskiy-telekanal-pokazal-kadry-satanistskoy-ceremonii-vo-vremya-vechernih-novostey/.
01:22:11 Супер наглость! Ватикан переписывает библию ! Папа отменяет грехи секс меньшинств ! // Америка США. https://www.youtube.com/watch?v=W3TNspnhAVI.
01:29:50 АПОКАЛИПСИС СОВЕРШАЕТСЯ... Храм единой новой глобальной религии построят в 2022-м году. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/86746-apokalipsis-sovershaetsja-hram-edinoj-novoj-globalnoj-religii-postrojat-v-2022-m-godu-video.html.
01:30:57 «РИА Новости»: Шойгу наказал тех, кто отправил почетный караул на венчание Романовых. www.kommersant.ru/doc/5019158?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#id2118987.
01:31:29 "ВЛАДЫКИ ПРЕДАЛИ СТАДО!" ГЕРОНТИССА АННА (ГРЕЦИЯ). https://www.brighteon.com/25d9534c-bac7-44ff-9b4c-85fd4a6feb0c.
01:37:11 Церковь во время пандемии. Интервью с протоиереем Владиславом. https://www.youtube.com/watch?v=ceL2hHnr1_U.
01:50:50 МАССОВОЕ ВОССТАНИЕ ЛЮДЕЙ В МЕТРО / ПОЛИЦИЯ ЗА НАРОД / ШТРАФ ЗА ОТСУТСТВИЕ МАСКИ / БОРЗЫЙ КОНТРОЛЕР. https://www.youtube.com/watch?v=XSqjE2QTEd0.
01:59:40 Господь Всегда с нами. https://www.youtube.com/watch?v=4fVWg7JR7l0.
02:01:29 Письмо слушателя. Новостной канал, моб номер для связи с нами: +380935678618. (Черниговская обл.).
Сегодня мы узнаем о штрафах и различных ограничениях для антиваксеров, посмотрим новости с разных стран. Поговорим о том почему нельзя покупать QR-коды, увидим, как масс-медиа продвигает данные коды. Также поговорим о том, была ли репетиция эвакуации в Челябинске. Обсудим как отказаться от индификационного кода. Послушаем греческого старца Гавриила о ковид-19 и о лужице. Узнаем, что в Риме прошла церемония адских врат, также узнаем, что Папа Римских планирует внести изменения в Библию. Послушаем интервью с протоиреем Владиславом. Увидим, как люди протестуют против ограничений. Также узнаем о чуде в монастыре.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:26 Ежемесячный штраф за отказ от. https://www.youtube.com/watch?v=OEUz_zhBeoU.
08:39 Экстренное сообщение от известного доктора. https://www.youtube.com/watch?v=v52vxm7YA7Y.
11:22 Видео. https://bastyon.com/ivansbobrovs?v=396c2747eb63aabca073e1a5cf3ec8d527c71bd9bcf485e36e449b485df15412.
15:40 Рассказ жителя Австралии ! Жутко слушать о той жизни !//Америка народ американцы Австралия США. https://www.youtube.com/watch?v=rB_QZcMD3JE.
18:36 Перше покарання за підроблений COVID-сертифікат в Україні: новини про коронавірус. https://www.youtube.com/watch?v=CvmpQd9OWmQ&;t=2s.
21:27 Почему нельзя покупать ку@р-коды. https://www.youtube.com/watch?v=2lWPrYMDyKY.
23:10 В Челябинской области выпустили рекламу QR кодов. https://www.youtube.com/watch?v=dCIkbouAtQY.
24:07 Пилоты @southwestair выигрывают! Достойный пример борьбы 🚀против тирании. https://www.youtube.com/watch?v=0gfXFeigHQQ.
26:16 Что за хрень происходит в Подмосковье??? Тренировка эвакуации или пыль в глаза??? https://www.youtube.com/watch?v=lHXLcYGOtQc.
32:25 Письмо слушателя. Таблички в школе.
32:27 В Саратове будет создан центр ВОЗ по готовности к пандемиям. http://news.sarbc.ru/main/2021/02/15/257721.html.
33:29 Письмо слушателя. Палочка в нос.
35:27 что подписываем в больнице? https://t.me/renovating_the_world_order/5367)на.
36:43 Письмо слушателя. Отказ от документов.
46:28 Двое из ларца, одинаковых с лица - УХОДЯТ ЕГО!!! https://www.youtube.com/watch?v=DTkR6Ykbihw.
01:10:18 Старец Гавриил: все о коронавирусе (Крест маслом, закрытие Церквей, дезинфекция Лжицы, голод). https://youtu.be/bi23W-3ZZLk?t=349.
01:15:58 15 октября в Риме церемония открытия Адских Врат. https://www.youtube.com/watch?v=ScqmupxpAmc.
01:21:23 ЧЕТА ГЕЙТС - САТАНИСТЫ... Спасители человечества с перевернутыми крестами. https://3rm.info/main/80109-cheta-gejts-satanisty-spasiteli-chelovechestva-s-perevernutymi-krestami-foto.html.
01:21:37 Австралийский телеканал показал кадры сатанистской церемонии во время вечерних новостей. https://daily.afisha.ru/news/53700-avstraliyskiy-telekanal-pokazal-kadry-satanistskoy-ceremonii-vo-vremya-vechernih-novostey/.
01:22:11 Супер наглость! Ватикан переписывает библию ! Папа отменяет грехи секс меньшинств ! // Америка США. https://www.youtube.com/watch?v=W3TNspnhAVI.
01:29:50 АПОКАЛИПСИС СОВЕРШАЕТСЯ... Храм единой новой глобальной религии построят в 2022-м году. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/86746-apokalipsis-sovershaetsja-hram-edinoj-novoj-globalnoj-religii-postrojat-v-2022-m-godu-video.html.
01:30:57 «РИА Новости»: Шойгу наказал тех, кто отправил почетный караул на венчание Романовых. www.kommersant.ru/doc/5019158?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#id2118987.
01:31:29 "ВЛАДЫКИ ПРЕДАЛИ СТАДО!" ГЕРОНТИССА АННА (ГРЕЦИЯ). https://www.brighteon.com/25d9534c-bac7-44ff-9b4c-85fd4a6feb0c.
01:37:11 Церковь во время пандемии. Интервью с протоиереем Владиславом. https://www.youtube.com/watch?v=ceL2hHnr1_U.
01:50:50 МАССОВОЕ ВОССТАНИЕ ЛЮДЕЙ В МЕТРО / ПОЛИЦИЯ ЗА НАРОД / ШТРАФ ЗА ОТСУТСТВИЕ МАСКИ / БОРЗЫЙ КОНТРОЛЕР. https://www.youtube.com/watch?v=XSqjE2QTEd0.
01:59:40 Господь Всегда с нами. https://www.youtube.com/watch?v=4fVWg7JR7l0.
02:01:29 Письмо слушателя. Новостной канал, моб номер для связи с нами: +380935678618. (Черниговская обл.).
Сегодня мы узнаем о штрафах и различных ограничениях для антиваксеров, посмотрим новости с разных стран. Поговорим о том почему нельзя покупать QR-коды, увидим, как масс-медиа продвигает данные коды. Также поговорим о том, была ли репетиция эвакуации в Челябинске. Обсудим как отказаться от индификационного кода. Послушаем греческого старца Гавриила о ковид-19 и о лужице. Узнаем, что в Риме прошла церемония адских врат, также узнаем, что Папа Римских планирует внести изменения в Библию. Послушаем интервью с протоиреем Владиславом. Увидим, как люди протестуют против ограничений. Также узнаем о чуде в монастыре.
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